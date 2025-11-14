Microsoft Office 2021 sur Mac tombe à 49,99 € pour le Black Friday 2025

À l’approche du Black Friday 2025, les acheteurs malins se préparent pour l’un des plus grands événements de soldes en ligne de l’année. Si vous recherchez des solutions économiques pour booster votre productivité, la vente Black Friday de Godeal24 est une occasion en or pour profiter de réductions exceptionnelles sur Microsoft Office et Windows.

Parmi les offres phares, on retrouve Microsoft Office pour Mac, une suite qui regroupe tous les outils essentiels, aussi bien pour le travail que pour vos projets personnels. Voici ce qu’il faut savoir pour tirer le meilleur parti de cette vente. Vous pouvez désormais obtenir MS Office Home & Business 2021 pour Mac – à vie – pour seulement 49,99€ (au lieu de 249€).

Cette suite comprend Word, idéal pour la création de documents, rapports et projets d’écriture soignés, Excel pour la gestion de vos données et de vos finances grâce à des tableurs puissants, et PowerPoint pour concevoir facilement des présentations professionnelles. Les utilisateurs professionnels apprécieront également Outlook, qui simplifie la gestion des e-mails, calendriers et contacts dans une interface intuitive.

Le logiciel est optimisé pour macOS et parfaitement compatible avec les écrans Retina d’Apple, garantissant un affichage net et précis. Toutes les langues sont prises en charge, et un service client gratuit est également inclus.

Et pour les utilisateurs Windows, MS Office Professional 2021 pour Windows est disponible à un prix encore plus avantageux : seulement 30,11€ (au lieu de 249€).

👉 Ne manquez pas cette vente Black Friday exceptionnelle !

Obtenez les meilleures offres pour MS Office sur MAC

Clés Windows officielles à vie dès 6 € ! :

Pack économique avec -62 % (Code promo "MAC62") :

Pourquoi faire confiance à Godeal24 ?

Godeal24, partenaire historiquement fiable, offre des licences Microsoft 100 % authentiques avec livraison numérique instantanée, une note TrustPilot « Excellente » de plus de 98 % et un support client disponible 24/7 à service@godeal24.com.

Ceci est un article sponsorisé par Godeal24.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.