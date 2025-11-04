Le navigateur Dia intègre la barre latérale d'Arc

The Browser Company met le paquet pour attirer à nouveau les fans de son feu navigateur Arc en infusant son successeur centré sur l'IA, Dia, avec certains des outils les plus appréciés de l'original.

Un navigateur moins clivant

Dans une série de mises à jour récentes, Dia évolue d'une expérience AI élégante vers un hybride qui mélange l'intelligence artificielle avec des astuces de productivité éprouvées. L'objectif ? Combler l'écart entre Arc et Dia.

Il y a seulement quelques semaines, The Browser Company a lancé des améliorations initiales pour Dia, mettant en avant le Mode Focus — un basculement d'interface minimaliste (activé via Cmd-S) qui permet aux utilisateurs de masquer les distractions comme les barres latérales et les onglets pour une concentration ininterrompue. Un système déjà éprouvé sur Arc, le navigateur pionnier de la société lancé en 2023 qui a redéfini la gestion des onglets mais s'est finalement avéré trop "niche" pour un large public.



Lors du lancement, le PDG Josh Miller expliquait que les « plus des plus grands succès d'Arc seront redesignés pour Dia », signalant une stratégie délibérée pour sauver le meilleur d'Arc tout en se tournant vers l'avenir.

Starting today, the @browsercompany is back to shipping weekly updates. October's Dia releases include:



• More powerful memory (of your tabs)

• Redesigned Dia Skills

• Arc's Focus Mode (CMD-S)



All landing in @diabrowser this month. Oh, we removed the waitlist today too 🤗 pic.twitter.com/YKdecFrQ3n — Josh Miller (@joshm) October 8, 2025

Dia arbore désormais plusieurs fonctionnalités supplémentaires inspirées d'Arc, telles qu'un mode barre latérale complète pour l'organisation verticale des onglets et des onglets épinglés. Ces ajouts transforment le style épuré et AI-first de Dia en un paradis pour utilisateurs avancés tout en accueillant plus facilement les nouveaux venus. Ces mouvements n'ont pas passé inaperçus — ni sans appréciation. Plusieurs clients ont apprécié le virage. Josh Miller a même répondu à certains utilisateurs sur X, concédant qu'il avait raté la communication initiale, mais rappelant que L'architecture de Dia est bien meilleure pour l'IA, la vitesse, la sécurité, et que l'apport des aspects d'Arc les plus populaires permettent d'avoir un navigateur plus rapide, plus intelligent et plus simple par défaut avec le mode Pro.



En tirant parti des leçons durement acquises d'Arc sur les fonctionnalités qui « résonnent vraiment avec les utilisateurs », Dia se positionne comme une évolution plus consistante - un sentiment moins expérimental. Miller a même crowdsourcé des idées, sondant pour des ajouts comme des profils glissables et des ajustements mobiles inspirés d'Arc Search, suggérant une feuille de route réactive accordée aux désirs de la communauté.



Dans l'affrontement croissant des navigateurs AI - opposant Dia à des poids lourds comme les intégrations Gemini dans Google Chrome ou le surprenant OpenAI Atlas - The Browser Company, fraîchement acquise par Atlassian pour 610 millions de dollars, ne peut se permettre de perdre de l'élan. Raviver ses « fans » n'est pas seulement de la nostalgie pour la société ; c'est une question de survie. Comme le dit Miller, Dia vise à offrir « du pouvoir pour les pros tout en gardant le cœur simple. » Pour ceux prêts à lui donner une seconde chance, cela pourrait marquer le début d'une belle réconciliation. Le navigateur de The Browser Company est disponible au téléchargement.



Que pensez-vous des navigateurs alimentés par l'IA ?