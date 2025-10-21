ChatGPT Atlas : le navigateur web du futur se lance sur macOS

OpenAI nous plonge dans le futur avec ChatGPT Atlas, le projet tant attendu ces dernières années. Son objectif est clair, remplacer Google et devenir le navigateur web du futur en fusionnant recherche web classique et intelligence artificielle.

OpenAI dévoile ChatGPT Atlas : un navigateur web révolutionnaire pensé autour de l’IA

OpenAI vient de présenter ChatGPT Atlas, une toute nouvelle vision du navigateur web où l’intelligence artificielle occupe le rôle central. Conçu pour réinventer la façon dont on interagit avec Internet, Atlas fusionne la puissance de ChatGPT avec les usages du web moderne. Disponible dès aujourd’hui sur macOS, il marque une étape majeure dans l’intégration de l’IA à la navigation en ligne.

Un navigateur conçu autour de l’IA

ChatGPT Atlas n’est pas une simple extension de ChatGPT ou un ajout à un navigateur existant, c’est un navigateur complet bâti autour de l’assistant d’OpenAI.

L’objectif est clair : faire de ChatGPT un véritable compagnon de navigation capable de comprendre le contexte, d’interagir directement avec les sites et d’agir à la demande de l’utilisateur.

OpenAI résume l’ambition ainsi :

L'IA nous offre une occasion rare de repenser l'utilisation du Web… Un navigateur conçu avec ChatGPT nous rapproche d'un véritable super-assistant qui comprend votre monde et vous aide à atteindre vos objectifs.

En d’autres termes, Atlas transforme le web en un espace collaboratif où l’IA devient partie intégrante de l’expérience utilisateur, à tel point qu'on peut se passer de Google.

Des fonctions inédites intégrées à la navigation

1. ChatGPT accessible à tout moment

Atlas intègre ChatGPT dans chaque page visitée. Vous pouvez poser une question, demander un résumé ou une explication sans quitter le site. Plus besoin d’ouvrir un nouvel onglet, l’assistant s’affiche directement dans l’interface du navigateur.

2. Mode Agent : une IA qui agit pour vous

L’innovation la plus marquante est le mode Agent, une fonctionnalité expérimentale qui permet à ChatGPT d’exécuter des actions directement sur le web.

Concrètement, l’assistant peut :

naviguer entre les pages

cliquer sur des boutons

remplir des formulaires

rechercher des produits, voire effectuer un achat.

Exemple : demander à ChatGPT de trouver une recette, localiser un supermarché et ajouter les ingrédients dans un panier en ligne. Tout se fait automatiquement, sous votre supervision. Ce mode est pour l’instant disponible en préversion pour les utilisateurs des formules Plus, Pro et Business.

3. Mémoires de navigation intelligentes

Atlas introduit la notion de “Browser Memories” : l’IA peut se souvenir, de manière optionnelle, des pages que vous consultez ou des projets que vous poursuivez. Ces mémoires permettent à ChatGPT de s’adapter à votre usage, retrouver une offre d’emploi déjà vue, reprendre une recherche laissée en suspens, ou résumer vos activités récentes. L’utilisateur garde la main, il peut consulter, supprimer ou désactiver ces souvenirs à tout moment.

4. Contrôle total de la confidentialité

OpenAI accorde une place majeure à la protection des données.

Les contenus consultés ne sont pas utilisés pour entraîner les modèles sauf si l’utilisateur l’autorise explicitement.

Un mode incognito empêche toute mémorisation de l’activité.

Les permissions sont précises : vous choisissez quels sites l’IA peut “voir”.

Une nouvelle manière d’utiliser le web

L’approche d’Atlas transforme radicalement la navigation traditionnelle. Là où les moteurs de recherche se contentent de rediriger vers des pages, Atlas agit comme un copilote capable d’interpréter le contenu et d’en tirer des actions concrètes.

Cette fusion entre IA et web ouvre de nouveaux usages :

automatisation de tâches répétitives

assistance en temps réel pour la recherche d’informations

aide à la productivité ou à la planification

contextualisation des résultats selon vos besoins

Disponibilité et compatibilité

ChatGPT Atlas est disponible dès aujourd’hui sur macOS pour tous les comptes ChatGPT :

Free

Plus

Pro

et Go

Les versions Windows, iOS et Android arriveront prochainement. Les clients Business, Enterprise et Education peuvent également y accéder si l’administrateur active la fonctionnalité. Pour le grand public, il faudra encore patienter de nombreux mois, mais une sortie en 2026 semble logique.

Un lancement prometteur, mais encore expérimental

Malgré son potentiel, OpenAI reconnaît que ChatGPT Atlas en est encore à une phase précoce. Le mode Agent peut commettre des erreurs sur des workflows complexes, et certaines fonctions ne sont pas encore disponibles sur toutes les plateformes. De plus, le concept de mémoires de navigation suscitera nécessairement des débats sur la vie privée et la confiance accordée à une IA capable “d’observer” votre web quotidien.

Et après ?

OpenAI prévoit déjà plusieurs évolutions pour Atlas :