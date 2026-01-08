À peine 16 % des iPhone tournent sous iOS 26

Alors qu’iOS 26 est disponible depuis septembre 2025, la majorité des utilisateurs d’iPhone refusent toujours de franchir le pas. Les statistiques, non officielles, révèlent un phénomène inédit dans l’écosystème Apple.

iOS 26 enregistre un taux d’adoption historiquement bas

Quatre mois après son lancement, iOS 26 affiche un taux d’adoption inquiétant qui contraste fortement avec les versions précédentes du système d’exploitation mobile d’Apple. Selon les données de Statcounter, seulement 16 % des utilisateurs d’iPhone ont migré vers la nouvelle version, tandis que plus de 60 % restent fidèles à iOS 18.



Les chiffres parlent d’eux-mêmes et révèlent une fragmentation inhabituelle de l’écosystème iOS. En janvier 2026, la répartition des versions montre qu’iOS 18.7 domine largement avec 33,8 % des utilisateurs, suivi d’iOS 18.6 avec 25,2 %. Du côté d’iOS 26, la version 26.1 ne totalise que 10,6 %, la 26.2 atteint péniblement 4,6 %, et la version initiale 26.0 stagne à 1,1 %.



Cette lenteur d’adoption représente une anomalie dans l’histoire récente d’iOS. À titre de comparaison, en janvier 2025, plus de 60 % des utilisateurs avaient déjà basculé vers iOS 18, soit quatre fois plus que le taux actuel pour iOS 26. L’année précédente, iOS 17 affichait également un taux supérieur à 50 % sur la même période. Ces écarts suggèrent un problème spécifique à cette version.

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette réticence inhabituelle des utilisateurs. Apple a notamment prévenu que la durée de vie de la batterie pourrait être impactée par la mise à jour, un message dissuasif pour de nombreux propriétaires d’iPhone. La firme a également tardé à marquer iOS 26 comme mise à jour “recommandée” dans les réglages, envoyant un signal ambigu aux utilisateurs hésitants. Le nouveau design Liquid Glass, bien que visuellement impressionnant, divise également la communauté et pourrait freiner certains utilisateurs attachés à l’interface traditionnelle.



L’absence de communication officielle d’Apple sur les statistiques d’adoption laisse les analystes dépendre de sources tierces comme Statcounter. Si ces données s’avèrent exactes, Apple fait face à un défi inhabituel pour inciter sa base d’utilisateurs à migrer vers son dernier système d’exploitation. La situation pourrait évoluer avec les prochaines versions mineures d’iOS 26, qui corrigeront probablement les problèmes initiaux et rassureront les utilisateurs encore sur la réserve. Sans oublier iOS 26.4 au printemps qui devrait enfin nous offrir la version ultime d'Apple Intelligence promise depuis deux ans par Apple.