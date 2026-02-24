iOS 26.4 : les appels 5G et la 5G+ s'activent chez SFR et Bouygues

Apple vient de publier la deuxième bêta d'iOS 26.4. Si l'interface de nos iPhone n'évolue pas vraiment, cette mise à jour apporte des améliorations majeures du côté de la connectivité mobile. Plusieurs opérateurs français en profitent pour déployer des fonctionnalités très pratiques, allant d'une qualité d'appel supérieure en 5G à une gestion plus souple des lignes mobiles.

Les appels en 5G arrivent chez Bouygues et SFR

Jusqu'à présent, lorsque vous passiez un appel téléphonique, votre appareil basculait souvent sur le réseau 4G, voire 3G. Avec iOS 26.4, les clients Bouygues Telecom et SFR vont pouvoir utiliser la technologie VoNR. En clair, les communications vocales transiteront désormais de bout en bout par les antennes 5G.

Au quotidien, les bénéfices sont directement perceptibles. Le son devient plus naturel, la mise en relation est quasiment instantanée et les coupures en zone très dense se font plus rares. Surtout, votre smartphone maintient sa connexion 5G pendant que vous parlez. Vous pouvez donc continuer à télécharger un document lourd ou partager des fichiers sans subir la moindre baisse de débit. D'après le code de cette version bêta, la fonction s'activera toute seule chez Bouygues, mais nécessitera peut-être un petit passage par les réglages d'iOS si vous êtes abonné chez SFR. Les deux entreprises rattrapent ainsi leur retard sur Free Mobile et Orange.

SFR déploie la 5G+ et Orange simplifie l'eSIM

L'autre évolution technique de cette mise à jour concerne SFR, qui active enfin la prise en charge de la 5G+ (ou 5G SA) sur les iPhone. À la différence de la 5G classique qui s'appuie encore en grande partie sur le cœur de réseau 4G, cette norme repose sur des infrastructures 100 % indépendantes. Vous gagnez en débit, la latence est réduite au minimum et l'efficacité énergétique de votre téléphone s'en trouve améliorée. Son utilité réelle dépendra évidemment du déploiement de ces nouvelles antennes près de chez vous.

Enfin, si vous prévoyez de quitter Android pour acheter un nouvel iPhone, Orange a pensé à vous. La bêta permet désormais de transférer une eSIM d'un smartphone Android vers iOS directement depuis les menus du système. Il n'est plus nécessaire de contacter le service client ou d'attendre l'envoi d'un nouveau QR code pour activer votre ligne. Très pratique pour l'iPhone Air qui ne dispose que d'eSIM.

Plus qu'à attendre quelques jours / semaines pour bénéficier de la version stable d'iOS 26.4 et de toutes les nouveautés qu'elle apporte.