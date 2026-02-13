Starlink dépasse les 9 millions de clients connectés



Alors que 2026 débute, SpaceX dresse le bilan de l’année 2025 pour Starlink, son service d’accès à Internet par satellite. L’entreprise revendique désormais une avance considérable sur une concurrence encore limitée, comme en témoignent les derniers chiffres publiés.

Starlink : une année 2025 record pour l’internet depuis l’espace

En 2025, SpaceX poursuit l’expansion massive de Starlink, son réseau d’internet par satellite en orbite basse. L’objectif reste le même : réduire la fracture numérique mondiale et connecter les zones rurales, isolées ou mal desservies.

Plus de 9 millions de clients connectés

Après seulement cinq ans de service commercial, Starlink connecte désormais plus de 9 millions de clients dans le monde, sur terre, en mer et dans les airs. Ce chiffre était uniquement de 4 millions en novembre 2024.

En 2025 seulement :

+4,6 millions de nouveaux clients actifs.

Service étendu à plus de 35 nouveaux pays et marchés.

Plus de 9 000 satellites actifs en orbite.

Plus de 300 lancements dédiés via la fusée Falcon 9.

SpaceX a lancé plus de 120 missions Falcon 9 cette année pour déployer les nouveaux satellites Mini V2, ajoutant plus de 270 Tbit/s de capacité supplémentaire au réseau.

Direct to Cell : le téléphone connecté directement aux satellites

L’une des plus grandes avancées de 2025 est le déploiement complet de la première génération du réseau Starlink Direct to Cell.

Plus de 650 satellites Direct to Cell en orbite.

Service disponible sur 6 continents.

Plus de 12 millions de personnes déjà connectées au moins une fois.

En moyenne, plus de 6 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Disponible pour plus de 400 millions de personnes via des partenariats avec des opérateurs mobiles dans 27 pays.

Le système fonctionne comme une antenne-relais dans l’espace et permet d’envoyer SMS, appels, vidéos et données directement depuis un smartphone non modifié, même dans les zones blanches. En 2025, Direct to Cell est devenu le plus grand fournisseur de couverture 4G au monde.

Un rôle clé lors des catastrophes

Starlink a joué un rôle majeur dans plusieurs crises :

Incendies en Californie et au Canada.

Inondations au Texas et en Argentine.

Ouragans dans les Caraïbes.

Panne électrique massive en Espagne et au Portugal.

Coupures de câbles sous-marins.

Lors de l’ouragan Melissa en Jamaïque, près de 1 000 kits ont été déployés gratuitement. Plus de 21 000 clients ont bénéficié d’un service gratuit pendant plus d’un mois.

À Los Angeles, plus de 400 000 personnes ont utilisé Direct to Cell pendant les incendies, envoyant plus de 250 000 SMS d’urgence.

Éducation, santé et agriculture

Starlink soutient également des secteurs clés :

Plus de 6 millions d’élèves connectés dans le monde.

Près de 200 écoles équipées aux Bahamas.

600 cliniques connectées en Zambie, réduisant de 40 % les temps d’attente.

Partenariats agricoles avec John Deere, Stara et CNH.

Connectivité pour les producteurs de café au Brésil et les agriculteurs en zones rurales.

Aviation et maritime en forte croissance

En 2025 :

Plus de 1 400 avions commerciaux équipés.

Plus de 21 millions de passagers ont utilisé Starlink en vol.

Débit supérieur à 200 Mbit/s à bord.

Plus de 150 000 navires connectés.

Plus de 20 millions de passagers de croisières servis.

Des compagnies comme Air France, Qatar Airways, Emirates et United Airlines ont déployé Starlink sur leurs flottes.

Vers l’espace et au-delà

Starlink est aussi utilisé pour l’exploration spatiale. Lors d’un vol habité en orbite polaire, la mission Fram2 a utilisé le réseau pour partager des images en temps réel. Le système a également permis à Starship de maintenir des communications stables pendant la rentrée atmosphérique, une phase historiquement sujette aux coupures radio.



Source