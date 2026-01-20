Bouygues Telecom présente une box 5G WiFi 7 et un WiFi de secours universel

Plus jamais sans WiFi. L’opérateur dévoile deux nouveautés qui changent la donne : une solution de secours universelle qui fonctionne même avec les box concurrentes, et une box 5G nouvelle génération qui repousse les limites de la performance.

Fini les pannes Internet : Bouygues Telecom promet la connexion sans interruption

Internet est devenu aussi indispensable que l’électricité. Pourtant, les coupures restent fréquentes : en 2025, plus d’un Français sur deux a subi des interruptions de sa connexion fibre. Une situation d’autant plus frustrante que notre dépendance au réseau ne cesse de croître, entre télétravail, streaming et maison connectée.



Face à ce constat, Bouygues Telecom sort une carte inattendue avec l’Extra Bbox. Le principe ? Un boîtier qui prend automatiquement le relais quand votre connexion habituelle tombe en panne. La particularité qui change tout : cette solution fonctionne peu importe votre fournisseur d’accès actuel. Vous êtes chez Orange, Free ou SFR ? Aucune importance. Ce WiFi de secours utilise le réseau mobile 5G pour maintenir toute la maison connectée instantanément. Facturée à moins de 13 euros mensuels pour 100 Go, cette assurance anti-coupure arrive dans les boutiques dès le 26 janvier.

L’opérateur ne s’arrête pas là et présente simultanément sa nouvelle box 5G équipée du WiFi 7. Pensée pour ceux qui n’ont pas accès à la fibre ou refusent les travaux d’installation, cette solution mobile atteint des performances impressionnantes avec plus d’un gigabit par seconde selon les tests en interne. Son design vertical intègre huit antennes capables de gérer simultanément plus de deux cents appareils connectés. Un répéteur accompagne le boîtier principal pour éliminer les zones blanches dans les grandes surfaces.



L’innovation la plus spectaculaire concerne la télévision. La clé TV également inclus dans l'offre fonctionne sous Google TV et concentre une puissance inédite dans un format miniature. Elle gère les derniers standards audio et vidéo, dont le Dolby Atmos, tout en restant pilotable à la voix. L’ensemble se loue pour moins de 45 euros mensuels, toujours sans engagement ni technicien à domicile.



