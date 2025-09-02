La Poste Mobile commence à vendre les box internet de Bouygues Telecom

Neuf mois après son rachat par Bouygues Telecom, La Poste Mobile franchit une nouvelle étape dans son évolution. L'opérateur virtuel élargit désormais son offre avec des box internet fixes, marquant une diversification stratégique qui exploite le vaste réseau physique des bureaux de poste français pour toucher une clientèle spécifique.

Une gamme Bbox aux tarifs peu compétitifs

La Poste Mobile dévoile quatre offres internet fixes basées sur l'infrastructure de Bouygues Telecom, mais les prix peinent à convaincre. L'offre phare, la Bbox Privilège, propose 2 Gb/s avec Wi-Fi 6 pour 27,99€/mois en promotion (34,99€ ensuite), soit plus cher que l'offre directe de Bouygues qui propose des performances similaires à 26,99€/mois.

La comparaison devient encore plus défavorable face aux marques sans engagement : B&You Pure fibre offre 8 Gb/s avec Wi-Fi 7 pour seulement 23,99€/mois, sans contrainte d'engagement. Même constat pour la Bbox Connect à 29,99€/mois (1 Gb/s, Wi-Fi 6) qui fait pâle figure face aux promotions des opérateurs.

Le pari du conseil humain pour une cible âgée

La véritable stratégie de Bouygues réside dans le canal de distribution : ces offres seront commercialisées dans les 6 000 bureaux de poste français, ciblant principalement les personnes âgées ou peu familières avec la technologie. Cette clientèle, habituée à se rendre physiquement à La Poste pour ses démarches administratives, privilégie le contact humain et l'accompagnement personnalisé plutôt que les souscriptions en ligne.

Cette approche assume clairement un positionnement de niche, loin des batailles tarifaires du marché des télécoms. Bouygues mise sur une population moins sensible aux prix mais attachée à la proximité géographique et au conseil en face-à-face. En outre, il n'est pas possible de souscrire ces offres en ligne.

Une diversification calculée mais limitée

Si cette stratégie peut séduire un segment spécifique du marché, elle reste marginale face aux enjeux du secteur. Les tarifs élevés et l'obligation de se déplacer en bureau de poste limitent mécaniquement l'attractivité de ces offres. Pour les consommateurs avertis, les alternatives en ligne restent bien plus avantageuses.

Cette évolution illustre néanmoins l'intelligence stratégique de Bouygues, qui transforme l'acquisition de La Poste Mobile en un nouveau canal de vente physique. Un pari sur la démographie française et la fracture numérique, mais qui ne révolutionnera pas le marché des box internet.

