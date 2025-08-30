Apple commence à vendre ses produits sur TikTok en Chine

Apple s'implante sur Douyin, le TikTok chinois, en dévoilant un logo exclusif qui marque une stratégie commerciale audacieuse pour conquérir davantage le marché chinois. Cette nouvelle boutique officielle confirme l'importance stratégique de la Chine pour la marque à la pomme.

Un Apple Store virtuel aux couleurs de Douyin

Apple a officiellement inauguré sa boutique sur Douyin le 29 août 2025, créant pour l'occasion un logo Apple unique fusionnant les codes visuels de la plateforme chinoise. Ce logo arbore des reflets cyan et magenta qui rappellent l'identité visuelle de Douyin, démontrant l'attention portée par Apple à s'adapter aux spécificités locales. Cette personnalisation graphique, rare chez Apple, souligne l'importance accordée à ce nouveau canal de distribution.

La boutique propose l'intégralité du catalogue Apple — iPhone, iPad, Mac et Apple Watch — avec des prix alignés sur ceux de Tmall, la principale plateforme e-commerce chinoise. Les utilisateurs bénéficient d'un paiement échelonné jusqu'à 12 mensualités sans intérêt via Douyin Pay, un avantage non négligeable sur un marché où l'accessibilité financière reste cruciale.

Une approche omnicanale renforcée

Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large d'Apple pour diversifier ses points de contact avec les consommateurs chinois. Les clients peuvent désormais dialoguer avec des Apple Specialist directement via le chat de la plateforme, regarder des vidéos tutoriels et suivre des formations dispensées par les Apple Creative. Cette approche permet de recréer virtuellement l'expérience des Apple Store physiques.

Douyin, avec ses 760 millions d'utilisateurs actifs mensuels, représente un levier commercial considérable pour Apple dans une région où la concurrence avec les fabricants locaux s'intensifie constamment.



