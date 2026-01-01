Apple envisagerait d’intégrer la technologie de refroidissement par chambre à vapeur, actuellement réservée à l’iPhone 17 Pro, sur son futur iPhone Air 2. Cette amélioration technique pourrait radicalement améliorer les performances du modèle ultra-fin de la marque.

L’iPhone Air 2 pourrait hériter de la chambre à vapeur de l’iPhone 17 Pro

La chambre à vapeur représente une avancée majeure dans la gestion thermique des smartphones Apple. Cette technologie, introduite avec l’iPhone 17 Pro, résout efficacement les problèmes de surchauffe rencontrés par les générations précédentes, notamment les iPhone 15 Pro et 16 Pro qui souffraient de températures excessives lors d’utilisations intensives.



Le principe repose sur l’utilisation d’eau déionisée scellée dans une chambre soudée au laser directement dans le châssis en aluminium. Cette solution évacue efficacement la chaleur générée par le processeur A19 Pro, permettant au téléphone de maintenir des performances optimales tout en restant confortable au toucher. La dissipation thermique s’effectue de manière uniforme à travers toute la structure en aluminium forgé.



Au-delà du confort d’utilisation, cette technologie prévient les ralentissements importants du système qui peuvent survenir lors de sessions de jeu prolongées ou de captures photo intensives. Les performances soutenues restent élevées sans que l’appareil ne chauffe excessivement, garantissant ainsi une expérience utilisateur fluide et constante.

À noter que, sur l’iPhone 17 Pro, le retour à l'aluminium contribue également à une meilleure dissipation de la chaleur. À l’inverse, sur l’iPhone Air, le titane ne permet pas une évacuation thermique efficace. La présence d’une chambre à vapeur représenterait toutefois un véritable atout pour ce second modèle toujours en quête d'une meilleure autonomie.



Selon les récentes rumeurs, l’iPhone Air 2 devrait également recevoir un second module caméra à l’arrière, probablement un objectif ultra-grand-angle. Cette double évolution technique pourrait considérablement renforcer l’attractivité d’un modèle qui, malgré des critiques élogieuses, peine actuellement à convaincre les consommateurs.​​



Source