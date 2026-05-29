iPhone 18 Pro : premières vraies images des couleurs cerise, bleu, noir et argent

Le leaker Sonny Dickson est décidément très prolixe en ce moment. Après prototype du Galaxy Z Fold 8 Wide qui préfigure l'iPhone Ultra d'Apple, il vient de publier des photos de modèles factices de l’iPhone 18 Pro, offrant ainsi notre premier aperçu concret des quatre couleurs attendues pour la gamme 2026.

Les quatre couleurs officielles

D’après les rumeurs, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max seront disponibles dans les teintes suivantes :

Light Blue (Bleu clair) – Proche du Mist Blue actuel

(Bleu clair) – Proche du Mist Blue actuel Silver (Argent) – Similaire à la génération actuelle

(Argent) – Similaire à la génération actuelle Dark Gray / Black (Gris foncé / Noir)

/ (Gris foncé / Noir) Dark Cherry (Cerise foncée) – La nouvelle couleur star

Dark Cherry est clairement mise en avant. Décrite comme un mélange élégant de bordeaux, de café et de violet profond, elle devrait remplacer le Cosmic Orange de l’iPhone 17 Pro comme couleur phare de l’année. Sonny Dickson lui-même prédit qu’elle sera un grand succès.

Des couleurs plus matures et premium

D’après les différentes fuites concordantes (Mark Gurman, Instant Digital, Macworld), Apple semble vouloir aller vers un style plus sophistiqué et moins flashy que ces dernières années. Le Dark Cherry, particulièrement élégant, devrait séduire une clientèle qui recherche une touche de luxe et de sobriété.



Les modèles factices sont en plastique ou en métal bas de gamme, donc les teintes finales sur les vrais iPhone pourraient être légèrement différentes en saturation et en rendu. Cependant, ces visuels restent les plus fiables à ce jour.

First look at iPhone 18 dummies in the new colors: Black, Silver, Dark Cherry and Light Blue. Cherry will probably be the next hit, orange did very well. pic.twitter.com/2qpZDA7oEK — Sonny Dickson (@SonnyDickson) May 29, 2026

Lancement attendu à l’automne 2026

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient être présentés en septembre 2026, en même temps que le tout premier iPhone Ultra (le modèle pliable tant attendu). Si les nouveautés seront nombreuses sur l'iPhone Ultra (parfois appelé Fold), Apple prévoit un appareil photo à ouverture variable sur le 18 Pro comme évolution principale.



Le Dark Cherry vous plaît-il ?