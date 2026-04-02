iPhone 18 Pro : le noir ne reviendrait pas au catalogue cette année non plus

Apple pourrait bien tourner encore le dos à une couleur iconique. Après l’absence remarquée de noir sur l’iPhone 17 Pro, les premières rumeurs indiquent que l’iPhone 18 Pro suivrait la même direction, confirmant un changement durable dans la stratégie esthétique de la marque.

iPhone 18 Pro : pas de coloris noir, pour mieux revenir sur l'iPhone XX ?

Pendant des années, acheter un iPhone Pro en noir était une évidence. Du Noir sidéral au Noir spatial, en passant par le Titane noir de l’iPhone 15 Pro, Apple proposait systématiquement une teinte sombre sur ses modèles haut de gamme. Cette tradition semblait gravée dans le marbre, jusqu’à ce que l’iPhone 17 Pro vienne tout bousculer.



En 2025, Apple a pris une décision surprenante : lancer l’iPhone 17 Pro et le 17 Pro Max en seulement trois coloris, aucun d’entre eux ne tirant vers le noir. L’Orange cosmique, le Bleu profond et l’Argent constituent la palette de cette génération, une première dans l’histoire récente de la gamme Pro. Si l’Orange cosmique a rencontré un succès inattendu et que le Bleu profond ainsi que l’Argent séduisent également le marché, nombreux sont les utilisateurs à regretter l’absence d’une option sombre plus classique.

Il ne s’agissait pourtant pas d’un oubli passager. Selon le leaker Instant Digital, source réputée pour la fiabilité de ses informations sur Apple, l’iPhone 18 Pro ne proposera pas non plus de coloris noir. La rupture engagée avec l’iPhone 17 Pro s’inscrit donc dans la durée.

Du côté des rumeurs positives, Mark Gurman de Bloomberg indique qu’Apple teste un finition rouge profond pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, une première pour les modèles Pro. Des teintes violet et marron avaient également circulé, mais Gurman estime qu’il s’agirait simplement de variantes autour de cette même direction rouge. L’annonce est attendue, comme à l’accoutumée, en septembre 2026.

Les amateurs du noir devront peut-être regarder du côté de l’iPhone pliable, pour lequel Gurman précise qu’Apple privilégiera des coloris classiques, dont un gris sidéral proche du noir et un blanc argenté. Le grand retour du noir sur iPhone Pro, lui, attendra encore.