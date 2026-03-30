iPhone 18 Pro : une première photo de la Dynamic Island plus petite

Une petite évolution attendue sur l’iPhone 18 Pro, selon les rumeurs, concernerait une Dynamic Island plus compacte. Pour la première fois, une image d’un prototype potentiel offre un aperçu concret de ce que cela pourrait donner.

iPhone 18 Pro : première "image" de la nouvelle Dynamic Island

C’est la première fois qu’une image concrète (non officielle) vient illustrer une rumeur qui circule depuis plusieurs mois : la Dynamic Island de l’iPhone 18 Pro serait nettement plus petite que celle des modèles actuels.



Un compte X nommé “Early Apple Leaks” a publié une photo d’un prototype éclairé à contre-jour, sur laquelle on distingue clairement une découpe bien plus étroite que celle de l’iPhone 17 Pro. Sous l’écran, une encoche circulaire distincte semble indiquer la présence d’un capteur Face ID déplacé derrière la dalle. C’est précisément ce déplacement qui rendrait la réduction possible, si Face ID passe sous l’écran, le trou restant n’a plus besoin d’abriter qu’une simple caméra frontale, libérant ainsi une surface d’affichage supplémentaire en haut de l’écran.

Le leaker Ice Universe, dont le bilan sur les fuites Apple est généralement fiable, est venu renforcer cette information avec des photos de protections d’écran destinées à l’iPhone 18 Pro. Les découpes y apparaissent nettement plus compactes qu’aujourd’hui. Le leaker Majin Bu avance de son côté une réduction de 35 % de la surface de la Dynamic Island par rapport à l’iPhone 17 Pro.



Ice Universe a également affirmé récemment que cette évolution ne serait pas réservée aux modèles Pro. Selon lui, l’ensemble de la gamme iPhone 18 adopterait une Dynamic Island plus petite, sans changement notable sur les bordures d’écran. À noter que Early Apple Leaks indique l'inverse aujourd'hui dans son post sur X.

Il faudra cependant patienter pour savoir si ces rumeurs se confirment. Cette année, Apple va présenter uniquement ses iPhone Pro en septembre Quant à l’iPhone 18 standard, Apple a adopté un nouveau cycle de lancement décalé : il n’est pas attendu avant début 2027. De quoi laisser encore beaucoup de temps aux spéculations.