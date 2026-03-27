Une Dynamic Island plus petite sur tous les iPhone 18 selon Ice Universe

Surprise, le leaker chinois Ice Universe affirme que l’iPhone 18 (modèle standard) adoptera la Dynamic Island réduite initialement prévue pour les iPhone 18 Pro. Cette évolution concernerait toute la série iPhone 18, et ce serait le seul changement de design cette année, hors iPhone Fold.

Principales informations sur le design

Voici ce que l'on sait sur la face avant des iPhone 18 :

Dynamic Island plus petite : Sa largeur devrait passer d’environ 20,76 mm (sur les iPhone 17 Pro) à environ 13,49 mm, soit une réduction d’environ 35 %. Cela offrira plus d’espace utile sur l’écran grâce au déplacement progressif de certains capteurs Face ID sous l’écran.

: Sa largeur devrait passer d’environ 20,76 mm (sur les iPhone 17 Pro) à environ 13,49 mm, soit une réduction d’environ 35 %. Cela offrira plus d’espace utile sur l’écran grâce au déplacement progressif de certains capteurs Face ID sous l’écran. Bordures identiques : Les bordures autour de l’écran resteront exactement les mêmes que sur la série iPhone 17. Aucun amincissement n’est attendu cette année.

Voici un concept basé sur cette information :

Nouvelle stratégie de lancement en deux temps

Comme évoqué à plusieurs reprises, Apple va adopter pour la première fois une stratégie de lancement scindée pour la série iPhone 18 :

Automne 2026 (septembre) : Lancement des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, et du premier iPhone pliable (iPhone Fold).

: Lancement des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, et du premier iPhone pliable (iPhone Fold). Début 2027 (printemps) : Arrivée de l’iPhone 18 standard (et probablement de l’iPhone 18e). Qui de l'iPhone Air 2 ?

Cette approche permet à Apple de prioriser les modèles haut de gamme et le produit innovant qu’est le Fold.

Prix actuels de la série iPhone en France

Voici les prix officiels Apple en France (modèles de base 256 Go) :

iPhone 17 : 969 €

iPhone 17 Pro : 1 229 €

iPhone 17 Pro Max : 1 479 € (en promo actuellement en cliquant sur le lien)

Ces tarifs servent de base pour estimer la série suivante. Les analystes s’attendent à ce qu’Apple maintienne globalement les mêmes prix pour l’iPhone 18 :

iPhone 18 Pro → 1 229 €

iPhone 18 Pro Max → 1 479 €

iPhone 18 (standard, lancement 2027) → 969 €

Le premier iPhone Fold devrait être nettement plus élevé : entre 2 000 € et 2 500 € selon les rumeurs, mais avec un format inédit de 5,4 pouces fermés et de 7,8 pouces ouvert, soit un iPhone mini et un iPad mini réunis !



Ces informations restent des rumeurs à ce stade. Apple n’a rien confirmé officiellement. Nous suivrons les prochaines fuites !