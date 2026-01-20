Fuite iPhone 18 Pro : la Dynamic Island plus petite et centrée, pas logée à gauche

Les dernières fuites indiquent que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max devraient arborer une Dynamic Island nettement plus petite, toujours en forme de pilule et centrée en haut de l’écran. Les rumeurs d’une caméra selfie placée en haut à gauche (type « hole-punch ») semblent reposer sur une mauvaise interprétation.

Le leaker chinois Instant Digital (très actif sur Weibo) a apporté des précisions importantes aujourd’hui, accompagnées d’une photo du module Face ID. Ces informations ont depuis été corroborées par le compte ShrimpApplePro sur X, un autre leaker ayant déjà fait ses preuves sur plusieurs détails Apple.

Récapitulatif des rumeurs contradictoires jusqu’ici

Ces derniers mois, les informations sur le design frontal de l’iPhone 18 Pro étaient très confuses :

Certaines sources en chaîne d’approvisionnement évoquaient un Face ID partiellement sous l’écran.

D’autres rapports, dont un article de The Information le mois dernier, affirmaient que la caméra frontale serait déplacée en haut à gauche, supprimant complètement la Dynamic Island au profit d’un simple trou.

On débattait aussi pour savoir si la Dynamic Island allait rétrécir, se déplacer ou disparaître.

Ces incohérences provenaient en grande partie de problèmes de traduction entre les rapports chinois/coréens et la couverture en anglais.

Ce que révèle la dernière fuite

Selon Instant Digital, les premières mentions d’un composant infrarouge Face ID « déplacé » concernaient uniquement le flood illuminator infrarouge - un module relativement petit et optiquement simple - qui serait placé sous l’écran dans la zone en haut à gauche. Le module Face ID complet est composé de trois éléments principaux sur un même câble flexible :

Flood illuminator infrarouge (à gauche) → celui qui passe sous l’écran.

Projecteur de points (au centre).

Caméra infrarouge (à droite du projecteur).

La caméra selfie reste à sa place habituelle. Résultat :

Le projecteur de points, la caméra infrarouge et la caméra selfie restent regroupés dans une Dynamic Island plus petite, en forme de pilule, toujours centrée.

Seul le flood illuminator est déporté sous l’écran (en haut à gauche), ce qui permet de réduire la taille de l’encoche sans changer radicalement l’apparence.

Crédit Instant Digital.

Cela contredit formellement les affirmations d’une caméra selfie en haut à gauche ou d’une suppression totale de la Dynamic Island. Instant Digital qualifie ces interprétations d’« informations totalement erronées » dues à une confusion entre les différents composants Face ID.

Pourquoi c’est important

Cette évolution suit la logique habituelle d’Apple : des améliorations progressives plutôt qu’une refonte spectaculaire. Le résultat attendu est un haut d’écran plus épuré et moins encombrant sur les iPhone 18 Pro par rapport aux modèles actuels, tout en conservant les fonctionnalités interactives de la Dynamic Island.



Apple devrait dévoiler la gamme iPhone 18 (uniquement les modèles Pro et le premier iPhone Fold) en septembre 2026. En l’absence de nouvelles fuites contradictoires, cette information - désormais soutenue par plusieurs sources fiables - offre l’image la plus claire à ce jour du design frontal.