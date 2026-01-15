Même taille d'écran pour les iPhone 18 et Air 2, Dynamic Island plus petite sur les Pro

Un leaker fiable de la chaîne d’approvisionnement, Digital Chat Station, a partagé des informations détaillées sur les écrans de la future gamme iPhone 18 (hors modèle pliable), y compris les diagonales et l’évolution de la Dynamic Island. À environ huit mois de la présentation officielle attendue, ces infos proviennent de ses dernières publications sur Weibo et corroborent plusieurs rumeurs récentes.

Des tailles déjà vues

Voici le récapitulatif de la fuite :

iPhone 18 — Écran LTPO 6,27 pouces 120 Hz avec Dynamic Island classique

iPhone Air 2 — Écran LTPO 6,55 pouces 120 Hz avec Dynamic Island classique

iPhone 18 Pro — Écran LTPO 6,27 pouces 120 Hz avec nouvelle zone sous l’écran

iPhone 18 Pro Max — Écran LTPO 6,86 pouces 120 Hz avec nouvelle zone sous l’écran

Ces tailles sont quasiment identiques à celles de la gamme iPhone 17 (commercialisées en 6,3 pouces, 6,5 pouces et 6,9 pouces). Apple ne semble donc pas prévoir de modification majeure des dimensions d’écran pour 2026. La technologie LTPO à 120 Hz (ProMotion) devrait également être généralisée à toute la gamme, comme sur les iPhone 17.

Dynamic Island différente

L’élément le plus intéressant concerne la Dynamic Island et le système Face ID : Les iPhone 18 et iPhone Air 2 conserveraient la Dynamic Island actuel, en forme de pilule, sans aucun changement par rapport aux modèles existants.



En revanche, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max adopteraient une nouvelle conception avec une zone sous l’écran. Le leaker n’utilise pas explicitement le terme « Dynamic Island » pour ces modèles Pro, ce qui laisse penser qu’Apple pourrait passer à un trou poinçonné (hole-punch) plus discret, probablement décalé en haut à gauche, combiné à des capteurs Face ID placés sous la dalle.



Certaines rumeurs évoquent un simple rétrécissement de la pilule actuelle, mais l’absence du mot « Dynamic Island » dans la fuite penche plutôt vers une solution plus minimaliste, proche du design trou unique vu chez certains concurrents Android. D'ailleurs, l'iPhone 18 Pro pourrait avoir sa caméra frontale dans le coin supérieur gauche.



Cette différenciation renforcerait le positionnement premium des Pro : écrans quasi sans interruption visuelle pour les modèles haut de gamme, tandis que les versions de base et Air gardent le design familier.



D’après les dernières infos, la gamme iPhone 18 serait déjà entrée en phase de production d’échantillons (prototypes), ce qui confirme qu’Apple teste activement ces évolutions en vue d’un lancement en septembre. Comme toujours, les plans peuvent encore changer, mais cette fuite d’une source réputée offre l’un des aperçus les plus clairs à ce jour sur la stratégie d’affichage.