L’iPhone 17e aurait bien la Dynamic Island, mais un écran 60 Hz

Selon le leaker Digital Chat Station, l’iPhone 17e, prochain modèle abordable d’Apple, passera à la Dynamic Island à la place de l’encoche en haut de l’écran. En revanche, contrairement au reste de la gamme iPhone 17, son écran restera limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Une nouveauté appréciable

Selon le leaker fiable Digital Chat Station sur Weibo, l’iPhone 17e abandonnera l’encoche au profit du Dynamic Island, tout en conservant un écran OLED 6,1 pouces limité à 60 Hz. Les autres modèles de la gamme iPhone 17 devraient, eux, bénéficier de la technologie ProMotion jusqu’à 120 Hz pour un défilement plus fluide et des animations plus réactives.Cette limitation permet à Apple de proposer un prix toujours attractif. Le design s’inspirerait largement de l’iPhone 15 (Dynamic Island + cadre plus arrondi), plutôt que de l’ancien style iPhone 14 repris par l’iPhone 16e. De quoi lui donner un coup de jeune et ainsi relancer les ventes auprès de tous ceux qui souhaitent un joli iPhone sans pour autant débourser 1 000 euros ou plus.

Côté performances, l’iPhone 17e devrait embarquer une puce A19 gravée en N3P 3 nm chez TSMC, offrant environ 5 à 10 % de gain CPU par rapport à l’A18 de l’iPhone 16e. Certaines sources évoquent une version sous-cadencée, dont les performances globales (hors Neural Engine) se rapprocheraient de l’A17 Pro.Parmi les nouveautés attendues :

Support MagSafe pour la charge magnétique et les accessoires (absent sur l’iPhone 16e)

Modem plus ancien C1 ou C1X (pas de N1) afin de limiter les coûts

Le reste reste inchangé : caméra frontale 12 Mpx avec Face ID, capteur principal arrière 48 Mpx.

Une date classique

L’iPhone 17e pourrait être présenté dès février 2026 (comme l’iPhone 16e l’an dernier) ou un peu plus tard au printemps. Son prix de départ est attendu inchangé à 599 $, soit 719 € chez nous. On peut espérer qu'Apple le fasse descendre sous les 700 €.



Ces informations proviennent de fuites et restent donc à confirmer officiellement par Apple. L’iPhone 17e continue de se positionner comme un excellent compromis entre design moderne et prix maîtrisé.