L'iPhone 16e vraiment un flop ? Pas si simple

Des rumeurs venues de Chine affirment que l'iPhone 16e se vend mal, mais cette conclusion paraît hâtive. Le leaker "Fixed Focus Digital" sur Weibo estime que la stratégie tarifaire d'Apple a échoué, tout en précisant qu'Apple maintiendrait malgré tout le lancement de l'iPhone 17e prévu pour mars 2026. Pourtant, plusieurs éléments relativisent ces affirmations catastrophistes.

Une évaluation qui ignore les cycles de vente

Juger les performances commerciales de l'iPhone 16e en novembre 2025 manque de pertinence. Lancé en février dernier, le modèle arrive naturellement en fin de cycle, période où les ventes ralentissent systématiquement avant l'arrivée du successeur. Cette trajectoire correspond exactement à celle des précédents iPhone SE, dont le 16e reprend le positionnement d'entrée de gamme à 719 euros.

La stratégie d'Apple consiste justement à lisser ses ventes annuelles en proposant ces modèles abordables au printemps, entre deux générations phares. Quand l'iPhone 17 connaît actuellement son pic de popularité, le 16e traverse logiquement un creux. Les promotions sur les iPhone 16 et 16 Pro standard durant les fêtes n'arrangent rien pour le modèle économique.

L'iPhone Air dans la même situation

L'iPhone Air partagerait ce destin selon les mêmes sources, avec une production complètement arrêtée ce mois-ci. Le modèle ultra-fin aurait souffert de son unique capteur photo arrière, une concession mal acceptée par le public.

Apple travaillerait sur une deuxième génération équipée de deux caméras, mais son lancement initialement prévu à l'automne 2026 aux côtés de l'iPhone 18 serait désormais repoussé. L'iPhone 17e devrait quant à lui arriver avec la puce A19 et la Dynamic Island selon les fuites actuelles. Apple mise visiblement sur ces améliorations pour raviver l'intérêt, même si les données de vente réelles restent confidentielles. Seule la firme de Cupertino connaît véritablement les résultats de ces gammes alternatives.