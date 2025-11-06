L'iPhone Air 2 devrait avoir deux caméras

On ne sait pas encore clairement où veut aller Apple avec son iPhone Air, mais une nouvelle rumeur indique qu'il devrait bien y avoir une seconde version l'année prochaine en 2026. Une seconde génération qui proposerait deux caméras avec l'arrivée de l'ultra-grand-angle.

Une seconde génération d’iPhone Air pourrait finalement voir le jour avec un module photo amélioré

Alors que de nombreuses discussions affirmaient qu’Apple ne proposerait pas de seconde génération d’iPhone Air, une nouvelle rumeur venue de Chine relance totalement le sujet. Selon une information partagée sur Weibo par un leaker sérieux mais pas irréprochable, l’entreprise travaillerait bien sur un nouveau modèle, et celui-ci passerait pour la première fois à un système de deux caméras arrière.

L’iPhone Air actuel est souvent considéré comme un échec commercial. Il n’a pas réussi à séduire le grand public de manière durable, la faute à un positionnement très particulier et un prix jugé trop proche des modèles plus complets. Pourtant, ce premier modèle n’était pas pensé pour être un best-seller, mais pour représenter une vitrine technologique. Apple voulait démontrer qu’il était possible de produire un iPhone extrêmement fin, léger et élégant, tout en conservant des performances modernes. En ce sens, le produit n’est pas un échec technologique, car il a atteint cet objectif.



Sans oublier la vision à long terme, évoquée récemment dans l’un de nos articles. Apple se prépare tout simplement à miniaturiser ses composants en vue de futurs appareils, comme les fameuses lunettes connectées attendues depuis longtemps.

La limite la plus visible de l’iPhone Air actuel est son appareil photo unique, qui place rapidement le modèle derrière d’autres iPhone sur l’aspect de la polyvalence. C’est précisément ce point qu’Apple chercherait à corriger avec cette seconde génération. Le passage à deux caméras permettrait de proposer un ultra-grand-angle en complément, ce qui offrirait une expérience photo bien plus adaptée aux attentes actuelles, sans trahir l’ADN du produit. Malheureusement, c’est surtout le zoom que la majorité des utilisateurs attendent. Toutefois, c’est bien l’ultra grand-angle (x0.5) qui demeure le plus « simple » à intégrer dans un espace aussi restreint.

Le principal défi pour Apple sera de conserver l’extrême finesse de l’appareil tout en intégrant un module photo plus complexe et potentiellement plus épais. L’autonomie serait également un point crucial, car réduire la taille du châssis limite forcément la capacité de la batterie. La marque devra donc optimiser encore davantage ses composants afin de préserver une endurance acceptable.

Si cette seconde génération se confirme, avec les autres iPhone 18 attendus dont l'iPhone 18 Fold, elle pourrait représenter l’évolution logique du concept originel de l’iPhone Air. Non pas un modèle pensé pour dominer les ventes, mais une démonstration de savoir-faire industriel associée à une amélioration ciblée de l’expérience utilisateur.