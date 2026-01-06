L’iPhone 17e encore confirmé avec Dynamic Island et puce A19 bridée

Un leaker chinois affirme à son tour que l’iPhone 17e d’Apple prochainement attendu intégrera des améliorations notables, dont une découpe en forme de pilule pour la Dynamic Island et une puce A19 sous-cadencée, avec une production de masse prévue dès ce mois-ci.

Un lancement proche pour l'iPhone 17e

L’iPhone 16e actuel conserve une encoche traditionnelle - similaire à celle des iPhone 13 et 14 - et embarque une puce A18 dotée d’un GPU à 4 cœurs (contre 5 cœurs sur l’iPhone 16 standard).



Selon l’utilisateur « Smart Pikachu » sur Weibo, connu pour ses informations précises sur la chaîne d’approvisionnement Android, mais moins éprouvé sur Apple, ces deux éléments seront remplacés sur l’iPhone 17e. la Dynamic Island introduit une zone interactive en forme de pilule pour les notifications, les activités en cours et les capteurs frontaux, tandis que l’A19 sous-cadencée (avec des améliorations au Neural Engine) devrait offrir des performances comparables à celles de l’A17 Pro.

Le reste des spécifications devrait conserver un écran OLED de 6,1 pouces à 60 Hz. Ces informations corroborent des rumeurs antérieures de « Digital Chat Station », qui évoquait déjà une Dynamic Island et une puce A19. Cependant, des rapports contradictoires suggèrent un réemploi du panneau OLED de l’iPhone 14 (avec des bordures affinées), ce qui impliquerait le maintien de l’encoche.



D’autres fuites mentionnent l’ajout d’un anneau magnétique pour la compatibilité MagSafe - absente sur l’iPhone 16e - et, pour réduire les coûts, un modem plus ancien (C1 ou C1X, sans puce WiFi / Bluetooth N1).



La source indique que la production débutera « après le CES », en ligne avec une sortie prévue au printemps, environ un an après l’iPhone 16e. Le prix de départ devrait rester à 599 $ ou 719 € chez nous.



Smart Pikachu a aussi récemment évoqué des tests de Face ID sous l’écran pour les iPhone 18 Pro, mais sa fiabilité sur les rumeurs Apple reste à confirmer.