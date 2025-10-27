La Dynamic Island se confirme pour l'iPhone 17e

L'iPhone 17e, attendu début 2026, marquerait une évolution intéressante dans la gamme d'entrée de gamme d'Apple. Selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo, ce modèle abandonnerait enfin l'encoche traditionnelle au profit de la Dynamic Island, alignant ainsi l'esthétique de tous les iPhone actuels.

La Dynamic Island enfin accessible sur l'entrée de gamme

Cette interface interactive, introduite avec les iPhone 14 Pro en 2022, s'est progressivement démocratisée dans la gamme Apple. D'abord réservée aux modèles premium, elle a ensuite équipé les iPhone 15 et 15 Plus en 2023, avant de devenir standard sur toute la série iPhone 16 et 17. Cette zone en forme de pilule située en haut de l'écran intègre intelligemment les capteurs frontaux tout en offrant un espace dynamique pour afficher notifications et activités en cours. Elle permet de contrôler musique, minuteries ou navigation sans quitter l'application active, s'adaptant en taille selon les besoins.

Malgré cette amélioration esthétique, l'iPhone 17e conserverait certaines limitations techniques pour justifier son prix d'entrée. L'appareil embarquerait un écran OLED de 6,1 pouces plafonné à 60 Hz, réutilisant essentiellement la dalle des iPhone 15 et 16 standard. Cette approche diffère nettement des iPhone 17 classiques qui profitent du ProMotion avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, améliorant fluidité d'affichage et autonomie. Côté performances, la puce A19 serait au programme, identique à celle de l'iPhone 17 de base.



Cette stratégie de recyclage des technologies d'anciennes générations permet à Apple de proposer un appareil moderne sans cannibaliser ses gammes supérieures, tout en maintenant une cohérence visuelle dans son écosystème.