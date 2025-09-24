La puce A19 d'Apple vue au microscope !

La puce A19, qui équipe l'iPhone 17 et sa variante Pro que l'on trouve dans les iPhone Air et 17 Pro / Pro Max, représente une amélioration notable par rapport à l'A18, comme le révèlent les images de microscopie à haute résolution de ChipWise. De quoi corroborer les propos de la firme américaine à propos du gain de performances.

Une plongée inédite dans le coeur des iPhone 17

Fabriquée selon le procédé 3 nm de troisième génération de TSMC (N3P), l'A19 offre une densité de transistors plus élevée et une meilleure efficacité énergétique par rapport au procédé N3E de l'A18, bien que les gains de performance soient plus modestes qu'entre d'autres générations.

Les images de la puce A19, les premières à offrir un tel niveau de détail, mettent en évidence sa disposition complexe, incluant les blocs logiques, les bancs de cache et les interconnexions. Le processeur conserve la conception hybride d'Apple, combinant des cœurs de performance et d'efficacité, tandis que le GPU bénéficie d'améliorations avec des cœurs supplémentaires dans les modèles Pro et des accélérateurs neuronaux dans toutes les variantes.



Les améliorations apportées au processeur de signal d'image, au moteur d'affichage et au Neural Engine renforcent les capacités de traitement de l'IA embarquée, de l'imagerie et de la gestion de l'énergie.



Voici la vue de la puce A19 au microscope :

Par rapport à la vue microscopique de l'A18, la disposition de la face arrière de l'A19 reste similaire, avec des composants placés dans des régions familières mais optimisés pour une meilleure efficacité. Contrairement à l'A18 et l'A18 Pro, qui présentaient des conceptions distinctes comme le montraient les images d'octobre 2024, aucune image de l'A19 Pro n'est encore disponible, laissant planer des questions sur ses différences de conception.