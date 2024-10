La bonne nouvelle tirée de la photo des puces A18 et A18 Pro

Les iPhone 16 et 16 Pro sont disponibles depuis près de deux semaines, et, après les tests, les benchmarks et les démontages, voici un premier aperçu du processeur qu'ils contiennent, grâce à de nouvelles images de ChipWise. Ces photos montrent en gros plan les puces A18 et A18 Pro, mais pas uniquement.

Deux noms différents

À première vue, les puces A18 et A18 Pro semblent très similaires. La page de comparaison de l'iPhone 16 d'Apple indique des caractéristiques presque identiques pour les deux. En raison de ces similitudes et de l'effort nécessaire pour développer deux puces distinctes, nous avons logiquement pensé à du chip binning, un processus par lequel les puces présentant de légers défauts sont réutilisées pour les modèles bas de gamme.



Il était légitime de penser que la puce A18 standard était une version Pro ayant un coeur GPU en moins, soit supprimé volontairement, soit défectueux. Apple le fait sur d'autres produits, comme les puces M1, M2 ou M3 selon si il s'agit d'un iPad, d'un MacBook ou d'un Mac mini.

A18 A18 Pro CPU 6-coeurs 6-coeurs GPU 5-coeurs 6-coeurs Neural Engine 16-coeurs 16-coeurs

Cependant, les nouveaux clichés de ChipWise suggèrent que l'A18 et l'A18 Pro sont en fait deux puces complètement distinctes.

Deux puces différentes

Nous savons que le SoC A18 Pro possède des caractéristiques supplémentaires, telles que la prise en charge de l'USB3 et la technologie qui alimente l'écran 120 Hz (ProMotion) toujours allumé. Toutefois, compte tenu de la grande échelle de production d'Apple, il était de notoriété publique qu'Apple userait d'une seule puce pour toute la gamme, désactivant au passage certaines fonctionnalités des iPhone 16 et 16 Plus standard.



Mais d'après les photos macro du jour, ce n'est pas le cas. Et c'est une bonne nouvelle. En effet, Apple a du prévoir le coup afin de produire une puce moins chère à destination des iPhone 16 donc, mais aussi d'autres futurs produits d'entrée de gamme comme l'iPad mini 7, l'iPad 11, l'iPhone SE 4, ou peut-être l'écran intelligent HomePod Pro dont on parle. De quoi proposer Apple Intelligence partout.



Nous devrions en apprendre davantage dans les jours qui viennent, avec probablement des spécialistes en micro-processeurs.



Voici les photos en question :