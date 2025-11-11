Apple célèbre les 5 ans de la puce M et l’ère des Mac Apple Silicon

Il y a cinq ans, Apple dévoilait Apple Silicon avec la toute première puce M1, marquant le début d’une nouvelle ère prometteuse pour le Mac. Cinq ans plus tard, le pari s’avère largement gagné, comme en témoigne la popularité croissante des Mac à travers le monde.

Apple célèbre les 5 ans de la puce M et des Mac Apple Silicon

Apple a célébré le 10 novembre 2025 les cinq ans de la transition vers les Mac équipés de puces Apple Silicon. Une étape décisive dans l’histoire du Mac, annoncée pour la première fois lors de la WWDC en juin 2020. À l’époque, Apple expliquait vouloir contrôler entièrement l’architecture matérielle de ses ordinateurs pour offrir de meilleures performances, plus d’efficacité énergétique et une intégration logicielle plus fluide. La promesse était ambitieuse, mais la suite a largement dépassé les attentes.

Le tout premier Mac doté de la puce M a été lancé en novembre 2020 avec le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac mini. La puce M1 a immédiatement impressionné par sa puissance par watt exceptionnelle et par la quasi absence de chauffe et de ventilation nécessaire sur certains modèles. Ce fut aussi le moment où les utilisateurs ont pu constater la fluidité macOS optimisée pour ce nouveau cœur de calcul maison.

En 2021 et 2022, Apple a élargi la gamme avec les puces M1 Pro, M1 Max puis M1 Ultra, destinées aux machines professionnelles nécessitant une puissance soutenue. Cette montée en gamme a également été l’occasion pour Apple de repenser le MacBook Pro avec le retour des ports HDMI et SD, un écran mini-LED et une autonomie record. Puis est arrivée la génération M2, consolidant la stratégie avec des améliorations sur tous les fronts, suivie en 2023 et 2024 par les familles M3 et M4, introduisant la gravure en 3 nm.

Pour marquer les cinq ans de sa puce maison, Apple a récemment présenté le MacBook Pro M5, dernier-né de la gamme. Les puces M5 Pro, M5 Max et M5 Ultra sont quant à elles attendues pour le début de l’année 2026. Apple maintient ainsi un rythme soutenu, laissant peu d’espace à la concurrence pour réagir.

Aujourd’hui, les puces Apple Silicon ont profondément transformé l’écosystème Mac. Les logiciels sont mieux optimisés, l’autonomie atteint parfois plus de 20 heures et les performances rivalisent avec les stations de travail classiques tout en restant silencieuses. Ce cinquième anniversaire marque ainsi la réussite d’une transition qui a redéfini ce qu’un ordinateur portable ou de bureau peut offrir au quotidien.

Apple continue d’investir dans cette architecture, laissant présager une nouvelle période d’innovations autour du Mac et de ses futures générations de puces M entre 2025 et 2030.