Little Finder Guy envahit YouTube : Apple met sa mascotte en avant (+ fonds d'écran)

Apple continue d’exploiter le succès inattendu de Little Finder Guy, la petite mascotte anthropomorphique de l’icône Finder du Mac. Après un démarrage viral sur TikTok, la marque a publié cette semaine neuf nouvelles vidéos courtes sur YouTube et YouTube Shorts.

Lil Finder Guy fait la promotion du MacBook Neo

Ces vidéos, toutes réalisées dans un style mignon et coloré, mettent en scène Little Finder Guy pour donner des astuces Mac tout en faisant la promotion du nouveau MacBook Neo. Derrière son petit prix, on sent qu'Apple a sorti l'artillerie lourde pour dévorer la concurrence sur le marché de l'entrée de gamme.

Chaque vidéo met en avant une fonctionnalité de macOS avec Little Finder Guy dans des poses adorables :

Piles sur le Bureau

(Comment organiser automatiquement ses fichiers sur le Mac avec les Stacks) Lumière numérique pour les apps de vidéo

(Comment bien s’éclairer pour les appels vidéo ou enregistrements) Dictée vocale

(Utiliser la dictée pour écrire rapidement sur Mac) Do Not Disturb (Ne pas déranger / Mode Concentration)

(Comment configurer et utiliser le mode Focus / DND) GarageBand

(Astuces de base pour créer de la musique avec GarageBand) Personnalisation du Bureau

(Changer de fond d’écran, organiser les icônes, widgets, etc.) Journaling (l’application Journal)

(Little Finder Guy avec un carnet et un stylo – astuces pour l’app Journal) Application Mots de passe

(Gestion des mots de passe avec la loupe – astuces sécurité) Raccourcis clavier / Productivité générale

(Astuces pour gagner du temps avec les raccourcis sur macOS)

Toutes les vidéos gardent le même esprit : court, clair, visuellement agréable et porté par le charme du petit personnage orange. En voici quelques-unes en vidéos intégrées :

Sur TikTok, Apple a poussé le concept encore plus loin : les miniatures des vidéos s’assemblent pour former un grand mosaïque de Little Finder Guy sur la page officielle de la marque. Un joli clin d’œil qui montre à quel point Apple s’amuse avec cette mascotte.

Un succès qui dépasse les attentes

Lancé début mars avec la présentation du MacBook Neo, Little Finder Guy a immédiatement conquis les utilisateurs Apple. Le personnage a rapidement inspiré la communauté :

Stephen Hackett (512 Pixels) a créé un modèle 3D imprimable (vu dans notre article précédent)

Basic Apple Guy propose des mockups et vend des stickers

James Thomson (développeur de l'app PCalc) a réalisé une série de fonds d’écran en 5K avec Little Finder Guy. Voici un exemple :

Un avenir pour Little Finder Guy ?

Pour l’instant, rien n’indique que la mascotte va disparaître. Au contraire, son succès pourrait inciter Apple à la garder et le faire évoluer, que ce soit pour des tutoriels ou des campagnes futures.



Après des années sans véritable mascotte, Little Finder Guy semble être devenu le petit chouchou de la marque américaine. De quoi vous faire craquer pour l'excellent MacBook Neo à 699 € ?