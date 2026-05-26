L'écran "vie privée" de Samsung arriverait sur le MacBook Pro M6 fin 2026

Une nouvelle fuite très intéressante suggère qu’Apple s’apprête à intégrer l’une des fonctionnalités les plus ingénieuses de Samsung sur ses prochains MacBook Pro. Le Privacy Display (écran de confidentialité), présenté sur le Galaxy S26 Ultra, pourrait arriver sur les modèles M6 Pro et M6 Max dès la fin de l’année 2026, soit dans quelques mois.

Qu’est-ce que le Privacy Display ?

Cette technologie exclusive du géant coréen permet d’assombrir instantanément l’écran dès qu’une personne le regarde de côté. L’effet peut s’appliquer à tout l’écran ou seulement à une partie (idéal pour travailler sur des documents confidentiels dans les transports ou un café). C’est l’une des fonctionnalités les plus appréciées des utilisateurs du Galaxy S26 Ultra lancé en février dernier. Nous avions même dédié un article au Privacy Display de Samsung pour expliquer pourquoi Apple devait s'en inspirer.

Une arrivée accélérée sur MacBook Pro

Initialement, le cabinet d’études Omdia prévoyait que cette technologie n’arriverait chez Apple qu’en 2029. Mais selon le leaker Schrödinger, Apple aurait décidé d’accélérer le mouvement.



Ce Privacy Display serait réservé aux versions M6 Pro et M6 Max, qui bénéficieront également des nouveaux panneaux OLED. Le MacBook Pro d’entrée de gamme (puces M6 de base) conserverait probablement la technologie mini-LED.

Le Galaxy S26 Ultra vue de côté...

Un MacBook Pro M6 qui s’annonce exceptionnel

Si vous nous suivez, vous savez déjà que ce filtre de confidentialité n’est pas la seule nouveauté attendue :

Écran OLED (première chez Apple sur MacBook Pro) et TACTILE (une autre première sur un Mac)

Design entièrement repensé

Système de refroidissement amélioré

Augmentation de prix probable (ce qui risque de faire grincer des dents)

Si les rumeurs se confirment, les MacBook Pro M6 Pro/Max pourraient représenter l’une des plus grosses mises à jour de ces dernières années. Seul son prix pourrait freiner son adoption, Apple ayant l'habitude de tarifer haut ses mises à jour majeures.

Verdict iPhoneSoft

Apple n’hésite plus à s’inspirer (ou à « emprunter ») les meilleures idées de ses concurrents quand elles sont pertinentes. Après avoir longtemps été leader sur les écrans, la marque à la pomme pourrait cette fois profiter de l’avance technologique de Samsung en matière d’OLED et de fonctionnalités intelligentes.



Un écran Privacy Display sur MacBook Pro serait particulièrement bienvenu pour les professionnels qui travaillent sur des données sensibles en mobilité. D'ailleurs, pour se démarquer, ce portable hautes performances pourrait être renommé : MacBook Ultra. Ce ne serait pas usurpé.



Vous aimeriez cette fonctionnalité sur MacBook Pro/Ultra ? Ou pensez-vous qu’Apple devrait innover par elle-même plutôt que d’adopter les idées de Samsung ? Dites-le-nous en commentaire !