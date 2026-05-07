MacBook Neo A18 : de nouvelles couleurs pour compenser une hausse de prix ?

Le MacBook Neo rencontre un tel succès qu’Apple doit déjà anticiper les conséquences sur ses coûts de production. Selon Tim Culpan, journaliste taïwanais et ancien de Bloomberg, la marque à la pomme étudierait l’ajout de nouvelles couleurs pour atténuer l’impact d’une éventuelle augmentation de prix.

Un succès qui coûte cher

Lancé à 599 $ / 699 €, le MacBook Neo a largement dépassé les attentes d’Apple. Face à cette demande exceptionnelle, l’entreprise a doublé ses prévisions de production, passant de 5-6 millions à 10 millions d’unités pour l’année 2026.



Cependant, ce succès a un prix :

Apple a épuisé ses stocks de puces A18 Pro « binned » (défectueuses mais réutilisables).

La prochaine vague de production utilisera des puces neuves plus chères.

Les prix de la mémoire vive (DRAM) ont fortement augmenté en raison de la demande des data centers IA.

Plusieurs options sur la table

Pour absorber cette hausse des coûts sans trop pénaliser les ventes, Apple étudierait plusieurs pistes :

Ajouter de nouvelles couleurs pour maintenir l’attrait du produit et justifier un éventuel ajustement tarifaire.

Supprimer la version 256 Go d’entrée de gamme, ce qui ferait mécaniquement monter le prix de départ de 100 € sans toucher officiellement aux tarifs affichés.

Augmenter directement le prix (solution la moins probable pour l’instant).

Apple a déjà appliqué une stratégie similaire récemment : suppression de l’option 512 Go sur le Mac Studio et retrait de la version 256 Go sur le Mac mini (dont le prix de départ est passé de 649 à 949 €).

Notre avis

Le MacBook Neo est un pari audacieux et réussi pour Apple. Il démocratise l’accès à un Mac de qualité, mais ce succès met en lumière les limites de la chaîne d’approvisionnement face à une demande massive.



L’ajout de nouvelles couleurs serait une bonne idée pour renouveler l’intérêt et adoucir une éventuelle hausse de prix, et encore. Supprimer la version 256 Go risquerait de frustrer une partie des acheteurs qui ont été séduits par le prix d’entrée très attractif.



On attend maintenant de voir comment Apple va gérer ce dilemme. Le MacBook Neo reste pour l’instant le des meilleurs rapports qualité/prix de la marque depuis longtemps.