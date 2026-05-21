MacBook Ultra M6 OLED : Samsung Display a atteint la qualité pour la production de masse

Apple se rapproche à grands pas de son premier MacBook Pro / Ultra avec écran OLED. Selon les dernières informations de The Elec, Samsung Display a franchi un obstacle crucial dans la production des panneaux OLED de 8,6e génération. Les rendements ont dépassé les 90 % sur la ligne dédiée, avec certains processus atteignant même 95 %, un niveau considéré comme le « rendement doré » pour une production de masse stable.

Des rendements excellents pour des panneaux complexes

Les panneaux OLED pour ordinateurs portables sont bien plus difficiles à fabriquer que ceux des smartphones en raison de leur grande taille, des exigences élevées en luminosité et en termes de durée de vie.



Pour cela, Samsung utilise une technologie avancée :

Tandem à deux piles OLED pour une luminosité supérieure, comme sur l’iPad Pro OLED M4 / M5

Dalle arrière TFT oxyde pour réduire la consommation et améliorer l’autonomie

Encapsulation hybride pour une meilleure protection contre l’humidité

Ces améliorations devraient offrir au premier MacBook Ultra des noirs parfaits, un contraste infini, une meilleure efficacité énergétique et une finesse record par rapport aux actuels mini-LED Liquid Retina XDR (depuis le MacBook Pro M1 Pro / Max). Samsung pourrait commencer à expédier les panneaux dès juin 2026. Environ 2 millions d’unités sont prévues pour l’année 2026, principalement destinées aux modèles 14 et 16 pouces. Samsung Display, qui a investi dans cette ligne Gen 8.6 depuis 2023, opère actuellement une ligne et pourrait activer la seconde selon la demande.

Un MacBook Pro OLED avec écran tactile pour la première fois

Ces nouveaux MacBook Pro M6 devraient marquer une évolution majeure :

Premier écran tactile sur un MacBook Pro

Design plus fin et léger

Probablement associés aux puces M6 (ou M5 Pro/Max selon le calendrier final)

Mark Gurman et d’autres sources indiquent un lancement entre fin 2026 et début 2027, avec une probabilité plus forte pour début 2027 en raison de pénuries de composants à l’échelle mondiale.

Pourquoi c’est important pour Apple

Passer à l’OLED sur les MacBook permettrait à Apple de combler l’écart avec ses iPhone et iPad, tout en offrant une expérience visuelle nettement supérieure (meilleur contraste, couleurs plus vives, consommation réduite en contenu sombre). Ce changement s’inscrit dans la stratégie plus large d’Apple pour moderniser sa gamme Mac après les excellents MacBook Pro M5 actuels.



Chez iPhoneSoft, on attend avec impatience cette transition qui pourrait arriver dès la fin de l’année 2026, on parie même sur un nouveau modèle MacBook Ultra pour justifier les ajouts et le prix (délirant).