Pourquoi Apple affiche des délais de livraison de 5 mois sur les Mac M3 / M4

Actuellement, certains Mac haut de gamme deviennent difficiles à obtenir, avec des délais de livraison qui s’étendent sur plusieurs mois. Une situation qui s’explique par une pénurie mondiale de mémoire, mais aussi par les choix stratégiques d’Apple.

Pourquoi Apple affiche des délais de livraison de 4 à 5 mois sur certains Mac

En avril 2026, certains modèles de Mac mini et Mac Studio affichent des délais de livraison très longs sur le site d’Apple, jusqu’à 4 ou 5 mois pour les configurations avec beaucoup de RAM. La principale raison est une pénurie mondiale de RAM (mémoire DRAM). La demande énorme des serveurs d’intelligence artificielle fait que les puces de mémoire sont rares et chères. Apple en a besoin pour tous ses produits, mais les quantités sont limitées.

Chez Apple, la RAM est soudée directement sur la puce (on l’appelle mémoire unifiée). On ne peut pas l’ajouter ou la changer plus tard. Apple a donc décidé d’arrêter tôt la production des versions avec beaucoup de RAM sur les puces actuelles (M4 Pro, M4 Max et M3 Ultra).

Ces configurations haut de gamme sont maintenant épuisées. Quand le site montre un délai de plusieurs mois, cela veut souvent dire que le modèle n’est plus fabriqué en grande quantité. Apple préfère garder la RAM précieuse pour les nouveaux Mac M5.

Apple a déjà supprimé l’option 512 Go de RAM sur le Mac Studio le mois dernier. Les upgrades les plus élevés (64 Go, 128 Go ou 256 Go selon le modèle) sont les plus touchés par ces longs délais. En cas de commande d’une configuration avec beaucoup de RAM, Apple livrera probablement un modèle équivalent équipé de la nouvelle puce M5. Il s’agit d’une stratégie classique de la marque lors des transitions entre générations de puces.

Ces délais ne viennent donc pas d’un problème de fabrication général, mais d’un choix intelligent. Apple évite de gaspiller de la RAM rare sur des Mac qui vont bientôt être remplacés.