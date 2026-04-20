Piratage de l’ANTS : des millions de français potentiellement concernés

Cela commence à faire beaucoup en 2026... Une cyberattaque visant l'Agence nationale des titres sécurisés a exposé des données personnelles de nombreux usagers, a confirmé le Ministère de l’Intérieur le 20 avril 2026.

Cyberattaque sur France Titres : vos données personnelles ont peut-être été volées

Le ministère de l’Intérieur a confirmé ce lundi 20 avril 2026 qu’une cyberattaque avait frappé l’Agence nationale des titres sécurisés, connue sous le nom de France Titres, le 15 avril dernier.



France Titres, c’est le portail par lequel des millions de Français effectuent leurs démarches pour obtenir une carte d’identité, un passeport, un permis de conduire, un titre de séjour ou une carte grise. L’attaque a permis l’exfiltration de données à caractère personnel : civilité, nom, prénoms, adresse email, date de naissance, identifiant de connexion et identifiant de compte. Dans certains cas, des informations supplémentaires ont également été dérobées, comme le lieu de naissance, l’adresse postale ou le numéro de téléphone.



Le ministère tient toutefois à rassurer sur deux points : les pièces jointes déposées lors des démarches (photos d’identité, justificatifs de domicile, etc.) n’ont pas été compromises, et les éléments permettant un accès direct aux comptes des usagers n’ont pas fuité. Le nombre exact de personnes touchées n’est pas encore connu.

Côté réponse institutionnelle, la CNIL a été notifiée dans les délais réglementaires, et un signalement a été transmis à la procureure de la République de Paris pour ouverture d’une enquête. La plateforme continue de fonctionner normalement après renforcement des mesures de sécurité.



Le danger immédiat est ailleurs : avec des données d’état civil et des adresses email en circulation, les conditions sont réunies pour des campagnes de phishing très ciblées. Le ministre de l’Intérieur appelle explicitement à la vigilance face aux SMS, mails ou appels usurpant l’identité de l’ANTS. Si vous recevez un message vous demandant de cliquer sur un lien ou de fournir des informations au nom de l’agence, ignorez-le et signalez-le. Les usagers concernés sont informés individuellement par l’ANTS, mais aucune action obligatoire n’est demandée pour l’instant.



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