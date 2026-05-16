SpaceX vise la plus grande introduction boursière de tous les temps

Après avoir révolutionné l’industrie spatiale, SpaceX se préparerait à entrer en bourse avec une valorisation record. Une nouvelle étape majeure pour l’entreprise d’Elon Musk, portée par le succès de Starlink et ses ambitions spatiales.

SpaceX veut amener la Bourse dans l’espace

Vingt-quatre ans après sa fondation dans un hangar de Californie, SpaceX se prépare à rejoindre les marchés financiers. Selon des informations relayées par Reuters, la société d’Elon Musk cible une introduction en bourse sur le Nasdaq le 12 juin 2026, sous le ticker SPCX. La fixation du prix des actions interviendrait la veille, le 11 juin, après un roadshow auprès des investisseurs institutionnels prévu début juin.



Les chiffres avancés donnent le vertige. SpaceX chercherait à lever environ 75 milliards de dollars, pour une valorisation totale qui pourrait atteindre 1 750 milliards de dollars. Un niveau qui éclipserait les plus grandes IPO de l’histoire américaine, devant Alibaba en 2014 et Meta en 2012. Le prospectus S-1 devrait être rendu public autour du 20 mai, et un événement destiné à accueillir jusqu’à 1 500 investisseurs particuliers est également au programme.

Ce qui justifie une telle valorisation, c’est la trajectoire de l’entreprise sur la dernière décennie. SpaceX a transformé l’industrie spatiale en imposant le principe de la fusée réutilisable avec Falcon 9, puis en poussant encore plus loin avec Starship. Mais le vrai moteur financier de la société s’appelle Starlink : la constellation de satellites internet en orbite basse génère des revenus récurrents et connaît une croissance rapide à l’échelle mondiale. L’entreprise aurait dégagé environ 8 milliards de dollars de profit l’an dernier.



L’entrée en bourse ne signifiera pas pour autant un changement de cap stratégique. Elon Musk conservera un contrôle très important grâce à des actions à super-droits de vote, et SpaceX adoptera le statut de “controlled company”, limitant certaines obligations de gouvernance. Les actionnaires ordinaires n’auront donc pas voix au chapitre sur les grandes orientations, qu’il s’agisse des missions habitées vers la Lune, du développement de Starship ou des projets de centres de données en orbite déjà évoqués en interne.



Pour les marchés financiers, la question centrale reste celle de la valorisation. À 1 750 milliards de dollars, SpaceX serait cotée plus cher qu’Amazon au moment de son introduction.