Strava prépare son introduction en bourse pour 2026

Strava, l'application de tracking sportif plébiscitée par des millions d'utilisateurs d'iPhone et Apple Watch, franchit une nouvelle étape dans son développement. L'entreprise californienne s'apprête à faire son entrée en Bourse américaine, ciblant un lancement dès début 2026 selon Reuters.

Une valorisation qui séduit Wall Street

La plateforme de San Francisco a sollicité les plus prestigieux établissements financiers, notamment Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley, pour orchestrer cette introduction. Forte de ses 150 millions d'utilisateurs actifs répartis dans plus de 190 pays, Strava affiche désormais une valorisation de 2,2 milliards de dollars après sa dernière levée de fonds menée par Sequoia Capital en mai dernier.

Le recrutement récent de Matt Anderson au poste de directeur financier confirme ces ambitions boursières. Cet ancien de NextDoor et Block apporte son expertise des IPO tech, un signal fort envoyé aux investisseurs. L'entreprise fondée en 2009 par deux anciens rameurs de Harvard mise sur sa croissance soutenue, avec plus de 50% de nouveaux utilisateurs l'an passé et un objectif de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel.

L'écosystème Apple au cœur du succès

Cette montée en puissance de Strava s'appuie largement sur l'écosystème Apple. L'application exploite pleinement les capacités de l'Apple Watch et son intégration native avec HealthKit permet un suivi précis des données sportives. Cette synergie avec les produits Apple constitue un avantage concurrentiel face aux solutions propriétaires comme Apple Fitness+, sur un créneau différent.

Les récentes acquisitions d'applications d'entraînement basées sur l'IA, comme Runna et The Breakaway, témoignent d'une stratégie d'expansion ambitieuse. Dans un marché du fitness connecté en pleine expansion, Strava mise sur sa communauté fidèle pour convaincre Wall Street de son potentiel de croissance à long terme.

