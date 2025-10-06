WhatsApp prépare l'arrivée des pseudonymes pour remplacer le numéro de téléphone

Évoqué il y a deux ans, WhatsApp s'apprête à franchir un cap important dans son évolution en introduisant les noms d'utilisateur, une fonctionnalité qui changera la façon dont les utilisateurs de l'application communiquent. Plus intéressant encore, Meta préparerait un système de réservation anticipée pour permettre à chacun de sécuriser son identifiant idéal avant même le déploiement officiel. Une stratégie qui pourrait bien créer une ruée vers les pseudonymes les plus convoités.

La course aux identifiants commence

Selon les informations dévoilées par WABetaInfo dans la version bêta Android 2.25.28.12, WhatsApp permettra bientôt de réserver son nom d'utilisateur en amont. Cette approche vise à garantir l'équité : sans ce mécanisme, les premiers bêta-testeurs pourraient monopoliser les pseudonymes populaires, créant une situation injuste pour les millions d'utilisateurs qui recevront la fonctionnalité plus tard. Le déploiement s'effectuera de manière progressive pour assurer la stabilité du système et gérer efficacement la charge serveur.

Cette réservation anticipée devrait être accessible plus rapidement que la fonctionnalité complète, donnant ainsi à une large base d'utilisateurs la possibilité de sécuriser leur identité numérique sans attendre des mois.

Une évolution qui bouleverse l'ADN de WhatsApp

Depuis son lancement, WhatsApp repose sur l'identification par numéro de téléphone, à l'opposé d'applications comme Telegram ou Signal qui proposent déjà des pseudonymes. Ce changement répond à une demande croissante de confidentialité. Les utilisateurs pourront masquer leur numéro tout en restant joignables, un avantage non négligeable face aux arnaques et messages indésirables.

L'application envisagerait même d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire : un code confidentiel associé au nom d'utilisateur. Seules les personnes disposant de ces deux éléments pourraient initier une conversation, créant ainsi un filtre efficace contre le spam.

Pour les utilisateurs d'iPhone habitués aux standards de confidentialité d'Apple, cette évolution rapproche WhatsApp des attentes en matière de protection des données personnelles, même si aucune date officielle n'a encore été communiquée par Meta.

