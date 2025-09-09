Signal lance sa première fonctionnalité payante avec les sauvegardes chiffrées

Signal vient de franchir une étape importante en lançant sa toute première fonctionnalité payante. L'application de messagerie chiffrée propose désormais des sauvegardes sécurisées, une demande récurrente de ses utilisateurs qui redoutaient de perdre leurs conversations en cas de casse ou de vol de leur smartphone.

Une réponse attendue au problème des données perdues

Contrairement à iMessage d'Apple qui synchronise automatiquement les conversations via iCloud, Signal n'avait jusqu'à présent aucun système de sauvegarde. Cette lacune représentait un frein majeur pour de nombreux utilisateurs, notamment ceux qui utilisent l'application pour des échanges importants en famille ou professionnels.

La nouvelle fonctionnalité se décline en deux versions. L'offre gratuite permet de sauvegarder les messages texte ainsi que les médias des 45 derniers jours. Pour conserver l'historique complet des photos, vidéos et fichiers, Signal propose un abonnement à 1,99 dollar par mois — sans doute 1,99 euros quand ce sera déployé en Europe. Cette approche payante s'explique par les coûts de stockage élevés que doit assumer l'organisation à but non lucratif, qui refuse catégoriquement de monétiser les données personnelles.

Une sécurité renforcée par design

L'implémentation technique révèle l'obsession de Signal pour la confidentialité. Chaque utilisateur génère une clé de récupération unique de 64 caractères, stockée exclusivement sur son appareil. Cette clé constitue le seul moyen d'accéder aux sauvegardes, et Signal ne peut pas aider à la récupérer en cas de perte. Il faut donc bien conserver la clé dans un endroit sécurisé et ne pas la perdre, la solution reste moins pratique que WhatsApp ou iMessage mais Signal reste théoriquement plus sécurisé.

Les archives de sauvegarde ne sont liées ni aux comptes utilisateurs ni aux paiements, utilisant la même technologie zero-knowledge que les groupes Signal. Cette approche contraste avec les solutions traditionnelles comme iCloud, où Apple détient techniquement les clés de chiffrement de certaines données, même si les utilisateurs ont la possibilité de demander le chiffrement intégral en détenant la clé.

Un déploiement progressif vers l'écosystème Apple

Actuellement limitée à la version bêta Android, cette fonctionnalité arrivera prochainement sur iOS et les applications desktop. Signal prévoit également d'offrir la possibilité de choisir l'emplacement de stockage des sauvegardes, ouvrant la voie à des solutions plus flexibles que le stockage centralisé actuel. On pourra peut-être détourner la solution en s'appuyant sur iCloud, comme le fait la synchronisation WhatsApp.

Cette évolution positionne Signal comme une alternative crédible pour les utilisateurs Apple soucieux de confidentialité, tout en conservant ses principes fondamentaux de protection des données personnelles.



