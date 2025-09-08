Uber va concurrencer Eurostar avec ses propres trains en 2029

Uber s'apprête à bouleverser le marché ferroviaire européen avec le lancement d'Uber Trains, un service qui pourrait enfin briser le monopole d'Eurostar sur les liaisons transmanche. Cette initiative, développée en partenariat avec la startup britannique Gemini Trains, illustre parfaitement la stratégie d'expansion d'Uber au-delà du simple transport urbain.

Une alternative londonienne à Saint-Pancras

Le projet Uber Trains se distingue par son choix stratégique de la gare de Stratford International comme point de départ, évitant ainsi l'engorgement chronique de Saint-Pancras. Cette décision s'avère particulièrement judicieuse alors que la gare historique d'Eurostar approche de la saturation. Située dans l'est de Londres, Stratford bénéficie d'excellentes connexions avec le métro londonien et le réseau DLR, facilitant l'accès depuis tout le sud-est de l'Angleterre.

Gemini Trains prévoit de déployer dix trains à grande vitesse reliant Londres à Paris, Bruxelles et Lille via le tunnel sous la Manche, avec des arrêts à Ebbsfleet International dans le Kent. Cette gare, abandonnée par Eurostar depuis plusieurs années, retrouverait ainsi son utilité grâce à ses vastes parkings de 5 000 places et ses nombreuses connexions régionales.

Une bataille ferroviaire sans précédent

L'intégration des billets de train dans l'application Uber s'inscrit dans une logique de plateforme multimodale déjà amorcée avec les taxis, vélos en libre-service et croisières sur la Tamise. Cette approche centralisée pourrait séduire une clientèle habituée à la simplicité d'usage d'Uber, particulièrement les voyageurs d'affaires recherchant des solutions de réservation intégrées.

L'arrivée prévue en 2029 coïncide avec l'offensive générale contre le monopole d'Eurostar. Virgin Trains et le groupe italien Trenitalia (déjà présent en France) préparent également leurs offres concurrentielles pour la même période, créant une bataille ferroviaire inédite sous la Manche. Cette concurrence accrue devrait mécaniquement faire baisser des tarifs aujourd'hui prohibitifs, Eurostar facturant souvent plus de 230 euros pour un aller-retour Londres-Paris. Reste à voir si Gemini Trains parviendra à boucler le financement nécessaire pour commander ses rames, les carnets de commandes des constructeurs ferroviaires étant déjà saturés. En tout cas, Uber tend de plus en plus à devenir une super-app pour les déplacements en tout genre.

Source

Télécharger l'app gratuite Uber : Commandez un trajet