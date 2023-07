Quand l'iPad révolutionne la frontière Londres - Paris en Eurostar

iProov veut vous faciliter la vie lorsque vous voyagez de Londres vers Paris. Pour ce faire, elle a mis en place une méthode de reconnaissance faciale via iPad. L'usager marche dans le couloir et se fait contrôler sans même sans rendre compte. Fini l'attente interminable lors du contrôle aux frontières.

Alléger les contraintes du voyage

La société britannique iProov teste actuellement un nouveau système de contrôles aux frontières sur la ligne Eurostar reliant Londres à Paris. Un système de reconnaissance faciale qui fonctionne visiblement à l'aide d'iPad.



Habituellement, ce trajet nécessite de passer par trois points de contrôle dont deux au terminal de Londres. Un premier contrôle pour le passeport, un deuxième pour le billet puis un dernier pour le contrôle des papiers qui permet d'entrer dans le pays de destination.



Grâce au système d'iProov, le voyageur peut désormais passer les deux premiers sans avoir besoin de s'arrêter. L'iPad se charge à lui tout seul de scanner les visages qui passent par ce passage dédié uniquement aux personnes inscrites en amont.

En effet, le processus actuel oblige le voyageur à télécharger l'application SmartCheck qui permet d'enregistrer sa pièce d'identité, scanner son visage et valider son billet. L'iPad n'a plus qu'à s'assurer que la personne qui passe dans le couloir à tout validé dans l'app.

Un bon moyen de fluidifier le passage et de vider l'esprit du voyageur qui n'a plus besoin de passer toutes ces étapes ennuyantes. Ici, il suffit d'aller au train et de s'asseoir à sa place, un peu comme on le ferait dans les transports en communs.

Phase 1

Pour le moment, SmartCheck est seulement fonctionnel pour ceux qui voyagent en Classe Business Premier avec la carte Blanche (voyageur fréquent) sur la ligne Eurostar Londres — Paris. À terme, l'idée sera de l'étendre à d'autres destinations et pour tout le monde. On aimerait d'ailleurs que le système des aéroports commence lui aussi à réfléchir à quelque chose d'un peu plus simple et moins fatiguant pour atteindre son avion.



Via