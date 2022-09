L'iPad Pro révolutionne la façon de réaliser les fouilles de Pompéi

Apple a publié un communiqué de presse expliquant comment les archéologues utilisent l'iPad Pro de manière révolutionnaire pour mieux préserver l'histoire ancienne de Pompéi.

Apple raconte l'histoire de l'équipe d'Allison Emmerson, professeur à l'université de Tulane. Outre les truelles, les seaux, les pinceaux et les pioches, son équipe utilise désormais l'iPad Pro. Apple n'est pas peu fière de ce dernier point.

Un iPad Pro pour faciliter le flux de travail

Au milieu des outils utilisés par les archéologues depuis des siècles - truelles, seaux, brosses et pioches - il y a donc une nouvelle pièce : l'iPad Pro.



"L'iPad est la machine d'archéologie parfaite", déclare Mme Emmerson, qui faisait partie de l'équipe qui a été la première à l'utiliser pour enregistrer des données sur les fouilles archéologiques en 2010. Elle attribue à l'iPad le mérite d'avoir révolutionné ce domaine.

Les fouilles archéologiques sont un processus destructeur - une fois qu'un site a été creusé, ce travail ne peut jamais être répété - et notre préoccupation essentielle est donc d'enregistrer minutieusement toutes les données pertinentes afin que les futurs chercheurs puissent "reconstruire le site. L'iPad Pro nous permet de collecter des données plus rapidement, plus précisément et de manière plus sécurisée que n'importe quel autre outil, et possède la puissance de traitement dont nous avons besoin pour agréger ces informations et les présenter d'une manière inédite.

Le groupe comprend également une équipe technique codirigée par le Dr Alex Elvis Badillo, un archéologue numérique avec lequel Emmerson travaille depuis un an pour mettre au point de nouvelles techniques d'enregistrement et de publication des découvertes archéologiques.



Badillo et Emmerson avaient deux objectifs technologiques : mettre en place un flux de travail entièrement dématérialisé à l'aide d'un seul appareil, et créer une base de données en ligne qui permettrait à d'autres personnes de "réexcaver" virtuellement le site. Badillo a choisi l'iPad Pro avec un Apple Pencil pour réaliser leur travail.

Le Dr Jordan Rogers qui termine son doctorat et supervise une partie des travaux a par exemple utilisé l'iPad Pro pour effectuer un scan 3D de la fosse que son équipe fouille dans une ancienne cuisine romaine à Pompéi.

La façon dont j'ai toujours enregistré sur les fouilles passées était sur papier avec des crayons ou des stylos. Et quand vous dessiniez quelque chose, vous le faisiez sur du papier millimétré, et vous utilisiez de la ficelle et des niveaux pour mesurer l'emplacement des choses. Les photos étaient prises sur des appareils distincts que vous deviez télécharger manuellement une fois rentré chez vous. Tout était à un endroit différent, et chaque soir, il fallait passer de nombreuses heures à transférer les notes de la journée sur l'ordinateur.



Au départ, j'avais un peu d'appréhension car je n'avais jamais utilisé d'iPad auparavant. Mais la courbe d'apprentissage a été si rapide, et c'est vraiment incroyable de voir à quel point cela a rendu le processus de capture des données plus efficace et efficient, surtout avec l'Apple Pencil. Je me sens également beaucoup mieux de ne pas avoir à m'inquiéter de perdre une feuille de papier - et il y avait tellement de feuilles de papier auparavant.



[...]



C'est vraiment rapide - il ne faut que 10 à 15 secondes pour scanner, et c'était si facile. Il a fait un très bon travail pour capturer tous les détails et les assembler, ce qui va m'être très utile pour m'y référer lorsque nous analyserons les données à la fin de la fouille.

Vous pouvez lire l'histoire complète sur le site d'Apple, et relisez notre test de l'iPad Pro M1 de l'an passé.