Google Chrome pour iPhone intègre nativement Gemini

Google avait teasé cette intégration de Gemini dans Chrome pour iOS dès septembre, et la fonctionnalité arrive maintenant chez tous les utilisateurs avec la version 143 du navigateur. La mise à jour a été publiée hier, avec plusieurs nouveautés notables.

Comment ça fonctionne Gemini dans Chrome ?

L’icône à gauche de la barre d’adresse passe de l’appareil photo Google Lens à une icône de page ornée du petit « spark » coloré de Gemini.

Un tapotement ouvre un panneau « Outils pour la page » avec deux options : « Rechercher l’écran » (Lens) et « Poser la question à Gemini ».

En choisissant « Poser la question à Gemini », une fenêtre de discussion en plein écran s’affiche avec une courte animation de lueur aux quatre couleurs. L’URL de la page actuelle est automatiquement partagée avec Gemini (vous pouvez taper sur le × pour arrêter le partage).

Raccourcis intégrés très pratiques (proposés directement) :

Résumer la page → reçoit les points clés et les idées principales

Créer une FAQ sur ce sujet → génère des questions/réponses pertinentes à partir de la page et de sources similaires

Autres exemples de demandes utiles :

Expliquer un sujet complexe

Tester vos connaissances sur un nouveau domaine que vous apprenez

Adapter une recette à des contraintes alimentaires

Comparer des informations ou obtenir des recommandations personnalisées

À chaque fois, la réponse de Gemini apparaît en surimpression flottante : la page web d’origine reste visible en arrière-plan. Vous pouvez démarrer une nouvelle conversation via le bouton en haut à droite, et un menu débordant utilise l’effet Liquid Glass d’Apple. Visuellement, c’est quasiment identique au design déjà présent sur Chrome Android. Mais c'est plus efficace qu'Apple Intelligence actuellement dans Safari.

Disponibilité

Pour l’instant uniquement aux États-Unis (et en anglais)

Nécessite d’être connecté à votre compte Chrome (non disponible en mode navigation privée)

Déploiement progressif : même avec la dernière version, la fonctionnalité peut ne pas encore être visible chez tout le monde. La France et l'Europe seront bientôt servis.

Autres nouveautés de Chrome 143 pour iOS (d’après les notes de mise à jour de l’App Store) :

Paiement en ligne plus simple : utilisez Face ID/Touch ID au lieu du code CVC de votre carte

Astuces Chrome utiles directement sur la page Nouvel onglet

Améliorations de stabilité et de performances

Si Gemini n’apparaît pas encore chez vous, ce n'est qu'une question de jours.

Télécharger l'app gratuite Google Chrome