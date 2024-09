Google Drive pour iOS intègre un scanner de documents

Des années après la version Android, Google Drive pour iOS intègre enfin le scanner de documents qui vient d'être remanié chez le concurrent. Une manière d'attirer toujours plus d'utilisateurs, bien que le scan soit natif dans l'application Notes ou que de nombreux acteurs dont Dropbox le proposent depuis des années.

Une nouveauté pratique sur Google Drive

Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité de scan de document, c'est très simple :

Ouvrez l'application Google Drive.

En bas à droite, appuyez sur le "+" qui "flotte".

Appuyez sur Numériser.

Prenez une photo du document à numériser.

Pour ajuster la zone de numérisation : appuyez sur Recadrer.

Pour scanner une autre page : appuyez sur "Ajouter".

Nommez le document ou sélectionnez un titre suggéré. Les suggestions de titres ne sont disponibles qu'en anglais

Pour enregistrer le document fini, appuyez sur Enregistrer OK. Vous pouvez également décider de l'endroit où stocker le PDF avant de le télécharger.

À noter que cette nouveauté peut prendre automatiquement la numérisation, tandis que la capture manuelle est également disponible en option. En bas à gauche, on trouve des outils pour ajuster les limites (recadrage), effectuer une rotation et appliquer des filtres, notamment Couleur, Niveaux de gris, Noir et blanc et Photo.



Notons d'ailleurs qu'il s'agit de l'API d'Apple qui est utilisé ici, soit VisionKit.



Le scanner de documents de Google Drive pour iPhone et iPad est disponible dès maintenant (version 4.2023.46227) pour tous les clients de Google Workspace et les utilisateurs disposant d'un compte Google personnel. Avec Google Drive, Dropbox, iCloud Drive et autre Proton Drive, il y a de quoi stocker gratuitement ses données dans le cloud.

Télécharger l'app gratuite Google Drive