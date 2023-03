Google intègre son IA dans Gmail, Docs et autres pour rivaliser avec Microsoft

Google a annoncé une série de fonctionnalités d'IA générative pour ses différentes applications Workspace (concurrent de iWork et Office), notamment Gmail, Google Docs, Sheets et Slides.



Ces nouveautés comprennent de nouvelles façons de générer, de résumer et de faire du brainstorming avec l'IA dans Google Docs (de la même manière que de nombreuses personnes utilisent ChatGPT d'OpenAI), l'option de générer des courriels complets dans Gmail à partir de brèves listes de points, et la possibilité de produire des images, du son et des vidéos d'IA pour illustrer des présentations dans Slides.

Google à fond sur l'intelligence artificielle

Cette annonce montre l'empressement de Google à ne pas se laisser distancer par ses concurrents dans la course à l'IA. Depuis l'arrivée de ChatGPT l'année dernière et le lancement par Microsoft de son chatbot Bing en février, le géant de la recherche s'est efforcé de lancer des fonctionnalités d'IA similaires. L'entreprise aurait déclaré un "code rouge" en décembre, la direction générale demandant à son personnel d'ajouter de l'IA à tous ses produits, qui sont utilisés par des milliards de personnes, en l'espace de quelques mois. La base s'appelle Bard, un chatbot maison.



Mais Google a du pain sur la planche. Bien que l'entreprise ait annoncé une série de nouvelles fonctionnalités, seule la première d'entre elles - les outils de production textuelle par l'IA dans Docs et Gmail - sera mise à la disposition d'un groupe de "testeurs de confiance" basés aux États-Unis ce mois-ci. Google indique que ces fonctionnalités et d'autres seront ensuite mises à la disposition du public plus tard dans l'année.

Quels outils pour les utilisateurs ?

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des fonctionnalités basées sur l'IA qui, selon Google, seront intégrées aux applications de l'espace de travail à l'avenir :

Rédiger, répondre, résumer et hiérarchiser vos messages Gmail

Brainstorming, relecture, rédaction et réécriture dans Docs

Donnez vie à votre vision créative avec des images, du son et des vidéos générés automatiquement dans Slides.

Passez des données brutes aux informations et aux analyses grâce à l'autocomplétion, à la génération de formules et à la catégorisation contextuelle dans Sheets.

Générer de nouveaux arrière-plans et capturer des notes dans Meet

Mettre en place des flux de travail pour faire avancer les choses dans Chat.

GIF montrant un assistant IA générant une description de poste dans Google Docs.

De toutes les nouvelles fonctionnalités, les outils d'écriture et de brainstorming de l'IA dans Docs et Gmail semblent les plus utiles. En effet, l'exemple donné par le géant de la recherche est alléchant : un utilisateur se voit proposer l'invite "Aidez-moi à écrire", puis il saisit : "Offre d'emploi pour un représentant commercial régional". En quelques secondes, le système remplit la fiche de poste à sa place, en lui permettant de modifier et d'affiner le texte.

Google développe ces fonctions dans son communiqué de presse :

Que vous soyez un professionnel des ressources humaines très occupé qui doit créer des descriptions de poste personnalisées ou un parent qui rédige l'invitation à la fête d'anniversaire de son enfant sur le thème des pirates, Workspace vous évite de perdre du temps et de l'énergie à rédiger la première version de votre texte. Il vous suffit de taper le sujet que vous souhaitez aborder pour qu'un brouillon soit instantanément généré. Avec votre partenaire Al collaboratif, vous pouvez continuer à affiner et à éditer, en obtenant plus de suggestions si nécessaire.

Une fonction similaire permettra aux utilisateurs de réécrire un texte ou de le développer à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Ainsi, selon Google, vous pouvez noter quelques points sur une réunion de travail. Google Docs peut alors en faire un "résumé plus soigné", les utilisateurs ayant la possibilité de spécifier manuellement le ton (s'il doit être "plus fantaisiste" ou "plus formel", par exemple). Dans une vidéo de démonstration, Google montre que l'IA est utilisée pour rédiger des messages marketing personnalisés à l'intention des clients, pour transformer des puces en un courriel complet et pour résumer le contenu d'une longue chaîne de courriels dans Gmail. Cela nous rappelle Slack qui a récemment annoncé qu'il utiliserait ChatGPT pour créer des résumés similaires de discussions.



Il est à noter que, selon les rumeurs, Microsoft serait en train d'intégrer des fonctionnalités similaires dans sa suite d'applications Office, notamment Word, Teams et Outlook. Microsoft a notoirement déstabilisé Google cette année avec le lancement du nouveau Bing. Le PDG Satya Nadella a décrit la recherche assistée par l'IA comme un nouveau paradigme susceptible de détrôner Google de son trône. Mais il semble que les deux entreprises seront également en concurrence dans le domaine des logiciels de productivité. Microsoft doit faire des annoncés dans deux jours à ce propos, le 16 mars.



Rappelons toutefois que les programmes de génération de textes par l'IA sont notoirement peu fiables, ils ont en effet tendance à se tromper car ils puisent leur savoir dans les limbes d'Internet...

