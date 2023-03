OpenAI annonce une API ChatGPT et Whisper qui convertit la parole en texte

OpenAI, la société derrière les succès de ChatGPT et de DALL-E, a annoncé cette nuit plusieurs changements importants. Tout d'abord, elle lance une API de développement pour ChatGPT et le modèle de transcription de la parole Whisper. Elle a également modifié ses conditions de service pour permettre aux développeurs de refuser l'utilisation de leurs données à des fins d'amélioration, tout en ajoutant une politique de conservation des données pendant 30 jours.

Une API basée sur GPT 3.5

La nouvelle API de ChatGPT utilisera le même modèle d'IA ("gpt-3.5-turbo") que le célèbre chatbot, ce qui permettra aux développeurs d'ajouter la technologie à leurs applications. My AI de Snap en est un premier exemple, vu en début de semaine, mais il y a d'autres exemple dont Shop de Shopify. Cependant, l'API ne se limitera pas aux bots spécifiques à une marque qui imitent ChatGPT ; elle peut également alimenter des expériences logicielles "non chat". Reste à voir ce que vont imaginer les développeurs



Le prix de l'API de ChatGPT est de 0,002 dollar pour 1 000 jetons (environ 750 mots). En outre, une option de capacité dédiée est proposée aux développeurs à gros budget qui prévoient d'utiliser plus de jetons que ne le permet l'API standard. Les nouvelles options pour développeurs s'ajoutent à ChatGPT Plus, un service grand public à 20 dollars par mois lancé en février.

Découvrez Whisper

Quant à Whisper, OpenAI déclare qu'il s'agit d'une version hébergée du modèle de conversion parole-texte Whisper en code source libre, lancé en septembre. Greg Brockman, président et cofondateur d'OpenAI, a précisé :

Nous avons publié un modèle, mais cela n'a pas suffi pour que l'ensemble de l'écosystème des développeurs se construise autour de lui. L'API Whisper est le même grand modèle que vous pouvez obtenir en open source, mais nous l'avons optimisé à l'extrême. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide et extrêmement pratique.

L'API de transcription coûtera aux développeurs 0,006 $ par minute, permettant une transcription "robuste" dans plusieurs langues et fournissant une traduction en anglais.

Nouvelles conditions d'utilisation

Enfin, OpenAI a révélé les changements apportés à ses conditions pour les développeurs sur la base des commentaires des clients concernant la confidentialité et la sécurité. À moins qu'un développeur n'y adhère, la société n'utilisera plus les données soumises par l'intermédiaire de l'API pour "améliorer le service" et entraîner ses modèles d'IA. En outre, elle ajoute une politique de conservation des données de 30 jours tout en proposant des options de conservation plus strictes "en fonction des besoins de l'utilisateur" (ce qui signifie probablement des entreprises à forte utilisation avec des budgets correspondants). Enfin, elle simplifie les termes relatifs à la propriété des données, en précisant que les utilisateurs sont propriétaires des données d'entrée et de sortie des modèles.