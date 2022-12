AI Photo : une app pour générer des images à partir d'un simple texte sur Mac

AI Photo est la première application disponible sur Mac App Store utilisant le framework Stable Diffusion maison d'Apple. Elle est capable de créer des images uniquement à l'aide de quelques mots et le tout, en moins d'une minute. Un nouveau genre d'applications qui fait fureur en ce moment.

AI Photo : une première sur Mac

Ai Photo est une toute nouvelle application disponible sur le Mac App Store au prix de 3.49 €. Dans l'ère du temps, elle permet de générer des images à partir d'un simple texte en quelques secondes. Une pratique de plus en plus connue ces derniers mois.



Autre particularité, elle est la première à se servir du framework Stable Diffusion spécialement ajusté par Apple. Elle est donc optimisée pour Mac Apple Silicon (macOS 13.1) et n'a pas besoin d'un serveur pour traiter une demande. En revanche, il faudra télécharger tous les fichiers en avance, d'où son poids élevé de 2.5 Go. Attention, elle ne fonctionne pas sur Mac Intel !

Afin de coller au "style Apple", AI Photo propose une interface relativement simple à comprendre. Il suffit de taper quelques mots dans l'encadré prévu à cet effet et de sélectionner le nombre d'étapes. N'hésitez pas à relancer l'opération plusieurs fois si le résultat obtenu ne vous convient pas.



Il y a un seul format d'image (carré) généré et il est possible de sauvegarder les favorites dans un dossier au sein même de l'application. Petit plus, elle est disponible en français, ce qui est loin d'être toujours le cas sur ce genre de service.

Si le principe vous intéresse, mais que vous hésitez à dépenser une somme d'agent pour tester, nous vous conseillons d'essayer l'application DALL-E 2 sur iPhone. Elle est gratuite (achats intégrés) et permet de se faire une idée sur l'intérêt de cette pratique.

Télécharger AI Photo à 3,49 €