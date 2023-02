ChatGPT annonce 100 millions d'utilisateurs et une version "Plus" à 20$

La croissance de ChatGPT affole les compteurs. L'IA qui défraie la chronique va plus vite que TikTok ou tout autre réseau social. C'est une fusée qui, selon une nouvelle étude de la société d'analyse UBS, a atteint les 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en janvier. Le chatbot n'a été mis à la disposition du public que le 30 novembre de l'année dernière, mais, dès son premier mois de disponibilité, il comptait déjà 57 millions d'utilisateurs. En janvier, il était visité par environ 13 millions d'utilisateurs uniques par jour. En outre, la société lance ChatGPT Plus.

Un destin hors-norme

En comparaison, il a fallu neuf mois à TikTok, après ses débuts dans le monde, pour atteindre 100 millions d'utilisateurs mensuels, malgré sa popularité, notamment auprès de la jeune génération. Pire, Instagram, l'ancien phénomène avait du attendre deux ans et demi pour parvenir à un tel chiffre selon l'étude.



Si vous sortez de votre cave, ChatGPT est un service fournit par OpenAI, une société spécialisée dans l'intelligence artificielle et en partie soutenue par un certain Elon Musk.



Son objectif est de proposer une base données interactive aux utilisateurs. Ces derniers posent des questions et obtiennent des réponses qui ressemblent à des écrits naturels, à tel point que les enseignants commencent à être débordé par la triche. Nous rapportions hier, un premier outil pour détecter les textes rédigés par ChatGPT.



Cette situation aurait ébranlé les dirigeants de Google au point qu'ils ont décidé de déclarer un "code rouge" et d'accélérer le développement de l'IA de l'entreprise. Le géant de la technologie travaille sur quelques concurrents potentiels de ChatGPT, notamment un chatbot pour la recherche, et a pour objectif de présenter 20 produits d'IA cette année. Nous avons par exemple présenté un producteur musical autonomie nommé MusicLM.

ChatGPT Plus

L'utilisation de ChatGPT reste gratuite pour le moment via le site officiel, et OpenAI ne semble pas avoir l'intention d'en verrouiller complètement l'accès derrière un abonnement. Cependant, la startup a un modèle économique en tête et a déjà commencé à tester un forfait ChatGPT payant à 20 dollars par mois, qui offre des temps de réponse plus rapides et un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités. C'est pour cela qu'OpenAI a lancé ChatGPT Plus.



Le service payant est uniquement disponible aux États-Unis pour le moment. OpenAI prévoit d'inviter progressivement les personnes figurant sur la liste d'attente de ChatGPT Plus à s'inscrire au service au cours des prochains mois, ainsi qu'à d'autres pays.



OpenAI explique que l'offre premium contribuera à maintenir la gratuité de ChatGPT pour tous. En outre, l'entreprise étudie la possibilité de proposer des abonnements moins chers, ainsi que des plans commerciaux et des packs de données pour accroître la disponibilité.



Pour financer son projet, OpenAI a déjà trouvé des fonds auprès de Microsoft qui a annoncé qu'il investissait plusieurs milliards de dollars dans la société et qu'il prévoyait d'utiliser plus largement la technologie d'OpenAI dans ses produits.