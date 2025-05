Bluetooth 6.1 : Confidentialité renforcée et efficacité énergétique

Prévu pour 2026, Bluetooth 6.1 s'apprête à apporter des améliorations significatives en matière de confidentialité des utilisateurs et d’autonomie de la batterie, notamment pour les accessoires iPhone. S’appuyant sur le suivi précis de la distance introduit par le Bluetooth 6.0 (semblable à l’Ultra Wideband d’Apple), la version 6.1 met l’accent sur une meilleure confidentialité grâce aux Adresses Privées Résolubles Aléatoires (Randomized RPA).

Une confidentialité renforcée au service de la batterie

Contrairement à la version 6.0 du protocole Bluetooth, qui actualise les RPA à intervalles prévisibles, la version 6.1 randomise les mises à jour entre 8 et 15 minutes et permet des programmations personnalisées. De plus, le processus de changement d’adresse est géré par le contrôleur Bluetooth, réduisant l’utilisation du processeur et diminuant la consommation de batterie des appareils mobiles.



Pour mémoire, les iPhone 16 sont tous équipés du Bluetooth 5.3.

Compatibilité

La gamme iPhone 17, attendue dès septembre prochain, pourrait prendre en charge le Bluetooth 6.0, Apple intégrant souvent les nouvelles normes dans ses produits. Pour 6.1, cela semble quasi impossible, la norme n'étant pas prêt à cette date, sauf à rendre les micrologiciels évolutifs au sein de ses téléphones.



Les anciens appareils Bluetooth non évolutifs pourraient rester vulnérables aux attaques, les utilisateurs devant vérifier la disponibilité des mises à jour. Le Bluetooth Special Interest Group (SIG) suit désormais un cycle de mise à jour semestriel, avec Bluetooth 6.2 attendu d’ici fin 2025.