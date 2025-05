Acer mise tout sur l'IA avec une bague connectée et des écouteurs sans fil

L'univers des objets connectés s'enrichit de deux nouvelles propositions signées Acer. Le fabricant taïwanais, principalement connu pour ses PC, diversifie son offre avec la FreeSense Ring et les AI TransBuds, deux produits qui misent sur l'intelligence artificielle pour se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel.

Une bague connectée sans frais cachés

La FreeSense Ring marque l'entrée d'Acer dans le segment des bagues connectées, quelques mois après la Galaxy Ring de Samsung. Conçue en alliage de titane ultraléger (2-3 grammes), cette bague se distingue par son approche sans abonnement, contrairement à d'autres acteurs comme Oura qui monétisent l'accès aux données.

Les fonctionnalités sont classiques mais complètes : suivi de la fréquence cardiaque, mesure de la variabilité cardiaque, surveillance du taux d'oxygène sanguin et analyse de la qualité du sommeil. L'application compagnon exploite l'IA pour fournir des recommandations personnalisées. Disponible en noir ou or rose, la bague est étanche (certification 5 ATM) et pourra donc accompagner son utilisateur sous la douche ou à la piscine.

Des écouteurs qui brisent les barrières linguistiques

Les AI TransBuds constituent la seconde innovation d'Acer. Ces écouteurs sans fil proposent une traduction vocale bidirectionnelle en temps réel pour 15 langues majeures. Le système fonctionne grâce à un récepteur à brancher sur un smartphone, suggérant que la puissance de calcul nécessaire est déléguée à l'appareil mobile. Acer devance ainsi Apple dont les rumeurs laissent entendre que les futurs AirPods seront dotés d'une fonctionnalité similaire sur iOS 19.

L'autonomie semble être le point faible avec une batterie de seulement 50 mAh par écouteur, même si le boîtier de charge (400 mAh) devrait offrir plusieurs recharges. La fonctionnalité de sous-titrage en direct pourrait séduire les voyageurs et professionnels en contexte international.

Ces nouveautés seront présentées plus en détail lors du Computex 2025 à Taïwan. Acer n'a pas encore communiqué de prix ni de date de sortie précise pour ces produits qui s'inscrivent dans la stratégie de diversification de sa filiale Acer Gadget, déjà présente sur le marché des solutions de mobilité urbaine. Quand les PC battent de l'aile, il faut bien se diversifier sur d'autres catégories de produits.