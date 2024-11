Le PDG d’Oura pense qu’Apple ne fera pas de bague connectée

Tom Hale, PDG d’Oura, estime qu’Apple ne prévoit probablement pas de se lancer sur le marché des bagues connectées, car un tel produit pourrait nuire aux ventes de l’Apple Watch. Il ne l'a pas dit, mais c'est aussi un possible concurrent des futurs AirPods Pro 3 dédiés à la santé.

Oura espère qu'Apple ne le fera pas

Lors d’une interview avec la chaine CNBC, Hale a expliqué qu’Apple reste probablement sceptique quant à la valeur ajoutée de combiner une bague et une montre dans sa gamme. Pour lui, la firme de Cupertino surveille sans doute de près les avancées d’Oura et de Samsung, mais qu’une bague signée Apple n’est pas à l’ordre du jour, en partie parce que “c’est difficile de réussir dans cette catégorie de produits.”

Oura a récemment lancé la Oura Ring 4, capable de suivre les mouvements, la condition physique, le stress, et le sommeil. Depuis son premier modèle en 2015, la marque s’est imposée comme l’une des références dans le domaine des bagues intelligentes. Selon certaines rumeurs, Apple aurait exploré l’idée d’une Apple Ring, mais aucun produit ne serait actuellement en développement. En octobre, Mark Gurman de Bloomberg rapportait qu’Apple avait même abandonné son projet de bague.



La raison est simple : une bague axée sur la santé et le sport pourrait cannibaliser les ventes de l’Apple Watch. Le groupe aurait envisagé une bague comme alternative plus abordable à l’Apple Watch, mais l’idée n’a pas retenu l’intérêt des dirigeants. Bien évidemment, si les bagues connectées venaient à gagner en popularité, Apple pourrait reconsidérer sa position, d'autant que Samsung a récemment lancé la Galaxy Ring, compatible avec ses appareils et capable de suivre les mouvements, le sommeil, le rythme cardiaque, et la respiration, fournissant aux utilisateurs un score de sommeil et un indice d’énergie.



Malgré les rumeurs et les brevets, l'Apple Ring ne semble pas à l'ordre du jour.