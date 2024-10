Apple aurait abandonné son Apple Ring

Après l'Apple Car en début d'année, on apprend aujourd'hui que c'est l'Apple Ring qui serait, elle aussi, abandonnée. Un autre projet étudié par la marque depuis fort longtemps, mais finalement jugé pas assez convaincant pour trouver sa place sur le marché.

Un deuxième abandon majeur pour Apple ?

Selon Bloomberg et plus précisément le très bien informé Mark Gurman, Apple aurait abandonné le projet Apple Ring. Malgré des rumeurs insistantes et une quantité importante de brevets depuis plus d'une décennie, la bague connectée serait désormais aux oubliettes à Cupertino.



La principale raison pour Gurman, c'est qu'elle pourrait nuire à l'Apple Watch, actuellement la montre la plus vendue au monde. Plutôt que de sortir une concurrente à l'Apple Watch, Apple préfère tout miser sur un seul produit qui réuni à la fois le sport, la santé et le sommeil. Sans parler des nouvelles fonctionnalités Santé des AirPods Pro 2 qui rendent encore un peu plus inutile cette Apple Ring.

Toutefois, elle pourrait être intéressante dans un travail en binôme. Couplée à l'Apple Watch, elle apporterait une précision accrue dans la mesure de la fréquence cardiaque. C'est justement ce que fait la Ring 4 d'Oura lancée il y a quelques jours. Couplée au Vision Pro, elle permettrait un contrôle gestuel plus poussé que jamais.



Cette annonce n'étant pas une information officielle, le projet pourrait refaire surface d'ici quelques années bien que cela semble mal parti. Ce n'est pas sans rappeler le projet Apple Car dont on a entendu parler durant de longues années, et qui a finalement été abandonné en février dernier.