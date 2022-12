Une bague Apple Ring pourrait suivre le casque AR/VR

L'Office américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) a récemment publié une deuxième demande de brevet d'Apple pour une bague dite "intelligente". Selon PatentlyApple, cette technologie pourrait éventuellement être utilisée dans des applications de réalité augmentée, de réalité virtuelle et de réalité mixte. Une partie commune avec le casque tant attendu...

Une Apple Ring bientôt commercialisée ?

L'anneau intelligent comporte des capteurs destinés à "détecter la présence d'objets, la distance ou la proximité d'objets, les mouvements d'objets, etc". En outre, la technologie incluse peut améliorer la sensibilité ou la vitesse des opérations du système de capteurs.

© Patently Apple

Au cœur de la demande de brevet d'Apple se trouve une invention qui comprend un ou plusieurs capteurs d'interférométrie à auto-mélange (SMI). Concrètement, le ou les capteurs SMI peuvent être utilisés pour déterminer une relation entre une bague et un dispositif portable, tel qu'un Apple Pencil.



Plus précisément, le brevet concerne la configuration et le fonctionnement de systèmes de saisie de gestes basés sur le SMI, c'est-à-dire des systèmes qui peuvent identifier les gestes effectués par un utilisateur en utilisant des signaux reçus d'un ou de plusieurs capteurs.



Un capteur SMI peut être utilisé pour mesurer optiquement le mouvement relatif (déplacement) entre lui-même et une cible (par exemple, une surface ou un objet), avec une résolution inférieure à la longueur d'onde.

Lorsque les mesures de déplacement sont associées à des temps de mesure, la vitesse de la cible peut également être mesurée. En outre, en modulant le capteur SMI avec une modulation de longueur d'onde connue (par exemple, une modulation triangulaire), la distance absolue entre le capteur SMI et la cible peut être mesurée.

Le casque Apple présenté en janvier 2023 ?

On s'attend à ce qu'Apple présente un casque AR/VR pour le divertissement et les jeux qui concurrencera le Meta Quest et d'autres produits comme le HoloLens de Microsoft. Longtemps soupçonné d'être présenté en 2022, le nouveau casque Apple devrait plutôt être révélé l'année prochaine, probablement en début d'année.



L'introduction d'une toute nouvelle catégorie de produits pour lancer une nouvelle année est logique. Si cela s'avère exact, ce serait le premier événement spécial de la société en janvier depuis 2010. C'est l'année où feu Steve Jobs a annoncé le premier iPad, qui est sorti quelques semaines plus tard. Avant lui, c'était l'iPhone, annoncé en janvier 2007 et commercialisé en juin.



Le mois de janvier semble être propice aux grandes annonces, qu'en pensez-vous ?