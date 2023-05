Le casque AR/VR d'Apple pourrait exécuter Final Cut Pro et Logic Pro

Au cours de l'après-midi, Apple a révélé son intention de lancer dès le 23 mai 2023 une version de Final Cut Pro et Logic Pro sur iPadOS. Ces deux applications qui ont toujours été proposées sur Mac depuis leur création vont pouvoir atteindre de nouveaux utilisateurs qui ne veulent pas ou qui n'ont pas les moyens pour investir dans un Mac. Cette grande annonce se diviserait en deux parties, en premier sur iPad puis sur...

Selon un récent tweet de Mark Gurman de Bloomberg, Apple n'aurait pas travaillé que sur une version iPad pour ses applications Final Cut Pro et Logic Pro, le géant californien aurait aussi l'ambition de proposer une version de ses applications pour le casque à réalité mixte qui sera présenté à la WWDC 2023.

Le journaliste estime que les probabilités que Final Cut Pro et Logic Pro débarquent sur le casque AR/VR sont très élevés, Apple va vouloir fournir une immersion totale dans le montage de vidéos et dans la création de musique assistée. Et qui dit immersion, dit forcément un casque de réalité augmentée et virtuelle pour apporter une expérience optimale pour les créateurs de contenus.



Évidemment, Apple n'a pas fait l'annonce aujourd'hui en même temps que les versions iPad, car l'entreprise doit dans un premier temps présenter son casque AR/VR à l'évènement d'ouverture de la WWDC 2023 qui aura lieu le 5 juin au soir. Cette annonce qu'on vient d'observer cette après-midi ne serait qu'une partie du gâteau.

Si Apple pousse le concept à son maximum, voici ce dont pourraient bénéficier les utilisateurs avec une version de ces deux applications en réalité augmentée et virtuelle :

Pour l'instant, rien n'est encore officialisé, nous ne sommes qu'au stade de la rumeur, il faudra attendre le 5 juin au soir afin d'en savoir plus.

Given that the Apple headset and xrOS will run iPadOS apps, there’s a very real possibility the device will (eventually) run Final Cut Pro and Logic Pro as well. More details on how the headset will work here: https://t.co/6cAnx3mMSC