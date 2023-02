L'Apple Pencil pourrait jouer un rôle majeur pour le casque AR/VR d'Apple

On connaît tous l'Apple Pencil pour son utilisation avec l'iPad, le crayon d'Apple vous permet d'exprimer votre créativité à travers de nombreuses applications iPadOS qui le prennent en charge. Et si l'Apple Pencil pouvait avoir un autre intérêt à l'avenir ? C'est ce que sous-entend un brevet qui a été déposé par Apple !

L'Apple Pencil avec le casque AR/VR ?

Selon une observation de Patently Apple, la firme de Cupertino pourrait nous réserver des surprises pour la future génération de l'Apple Pencil. En effet, le célèbre crayon destiné pour l'iPad pourrait avoir une nouvelle utilisation pertinente avec le casque AR/VR que dévoilera prochainement Apple.

Pour faire simple, l'utilisateur pourrait se servir de son Apple Pencil pour interagir avec le casque dans un jeu, voici ce que mentionnent les ingénieurs d'Apple dans le brevet :

Le personnage virtuel sera contrôlé à l'aide d'une variété de tapotements, de torsions, de roulements et d'autres gestes.

Pourquoi l'Apple Pencil ?

Le brevet explique qu'il s'agirait du produit parfait pour l'interaction dans la réalité virtuelle et augmentée, il est petit, facile à tenir et propose une longue autonomie. Apple désigne plusieurs capteurs différents à l'intérieur de l'Apple Pencil, des capteurs qui traduiraient instantanément au casque les gestes que vous faites avec votre main.



Dans l'Apple Pencil imaginé pour le casque AR/VR, on retrouverait une hausse conséquente des surfaces tactiles avec des retours haptiques permettant à l'utilisateur de comprendre que ce qu'il vient de faire est bien pris en compte.



Ce brevet mis en avant parle également d'autres interactions qu'avec l'Apple Pencil, en réalité, le géant californien a plein d'idées pour satisfaire votre expérience utilisateur. L'autre atout majeur pourrait être la possibilité de diriger des actions dans le jeu en utilisant les mouvements de vos yeux (contrôle du regard). Des jeux tels que les jeux de course ou les jeux de tir à la première personne pourraient en bénéficier pour explorer l'environnement et interagir avec les objets du jeu sans avoir à se déplacer physiquement dans la pièce dans laquelle il joue.

Globalement, la communication entre l'utilisateur et le casque AR/VR (toujours en cours de développement) reste le grand mystère dans toutes les rumeurs qu'on a pu voir jusqu'ici. Certaines ont parlé d'une bague à mettre au doigt, du soutien de l'Apple Watch pour détecter et comprendre les mouvements de votre main... Les possibilités sont nombreuses et on imagine que les ingénieurs d'Apple ont déjà étudié et testé une tonne d'éventualités pour trouver la meilleure solution d'interaction.